Челябинский авиационный полк записал видеопоздравление с Днем Победы на фоне истребителя. Об этом URA.RU сообщил руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.
«Южноуральские бойцы авиационного полка записали трогательное и одновременно мужественное праздничное послание для жителей Челябинской области и всей страны. На фоне истребителя авиаторы высказали слова благодарности ветеранам, а также всем, кто сейчас поддерживает и помогает нашим парням на передовой», — рассказал Денис Рыжий.
В поздравлении военнослужащие отметили, что День Победы по-прежнему значим для всех поколений. Они сообщили, что россияне вновь сплотились для помощи бойцам на спецоперации.
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