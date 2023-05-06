Авиаполк записал для челябинцев поздравление с Днем Победы на фоне истребителя. Видео

07 мая 2023 в 10:13 Размер текста - 17 +

Поздравление авиаторы записали на фоне истребителя Фото: Владимир Андреев © URA.RU Челябинский авиационный полк записал видеопоздравление с Днем Победы на фоне истребителя. Об этом URA.RU сообщил руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Южноуральские бойцы авиационного полка записали трогательное и одновременно мужественное праздничное послание для жителей Челябинской области и всей страны. На фоне истребителя авиаторы высказали слова благодарности ветеранам, а также всем, кто сейчас поддерживает и помогает нашим парням на передовой», — рассказал Денис Рыжий. В поздравлении военнослужащие отметили, что День Победы по-прежнему значим для всех поколений. Они сообщили, что россияне вновь сплотились для помощи бойцам на спецоперации.

Челябинский авиационный полк записал видеопоздравление с Днем Победы на фоне истребителя. Об этом URA.RU сообщил руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Южноуральские бойцы авиационного полка записали трогательное и одновременно мужественное праздничное послание для жителей Челябинской области и всей страны. На фоне истребителя авиаторы высказали слова благодарности ветеранам, а также всем, кто сейчас поддерживает и помогает нашим парням на передовой», — рассказал Денис Рыжий. В поздравлении военнослужащие отметили, что День Победы по-прежнему значим для всех поколений. Они сообщили, что россияне вновь сплотились для помощи бойцам на спецоперации.