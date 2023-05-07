07 мая 2023
06 мая 2023

Жители ХМАО восхитились природным явлением. Фото

Жители Советского и Югорска публикуют в соцсетях снимки радуги
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревни, архив. Пермь, радуга, отдых на природе, река тура, природа, летний пейзаж
Жители ХМАО восхитились природным явлением Фото:

Жители Советского и Югорска (ХМАО) засняли двойную радугу вечером 7 мая. Эмоциями они поделились в соцсетях.

«Радуга 7 мая. Красотища», — подписал фотографию с природным явлением анонимный автор в группе «ЧП | Югорска и Советского района» в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи опубликовали десятки снимков в соцсети. «Моя дочь тоже ухватила кусочек красоты», — поделилась Александра Андреева под постом в группе «Подслушано Советский ХМАО». «Да, я возле Гранда наблюдала, красотища!» — написала Наталья Ярошенко.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ханты-Мансийска запечатлели первую в этом сезоне радугу. Снимками небесного явления они поделились в соцсетях.

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Жители Советского и Югорска (ХМАО) засняли двойную радугу вечером 7 мая. Эмоциями они поделились в соцсетях. «Радуга 7 мая. Красотища», — подписал фотографию с природным явлением анонимный автор в группе «ЧП | Югорска и Советского района» в соцсети «ВКонтакте». Пользователи опубликовали десятки снимков в соцсети. «Моя дочь тоже ухватила кусочек красоты», — поделилась Александра Андреева под постом в группе «Подслушано Советский ХМАО». «Да, я возле Гранда наблюдала, красотища!» — написала Наталья Ярошенко. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ханты-Мансийска запечатлели первую в этом сезоне радугу. Снимками небесного явления они поделились в соцсетях.
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