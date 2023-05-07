Жители ХМАО восхитились природным явлением. Фото

Жители Советского и Югорска публикуют в соцсетях снимки радуги

08 мая 2023 в 00:00 Размер текста - 17 +

Жители ХМАО восхитились природным явлением Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Советского и Югорска (ХМАО) засняли двойную радугу вечером 7 мая. Эмоциями они поделились в соцсетях. «Радуга 7 мая. Красотища», — подписал фотографию с природным явлением анонимный автор в группе «ЧП | Югорска и Советского района» в соцсети «ВКонтакте». Пользователи опубликовали десятки снимков в соцсети. «Моя дочь тоже ухватила кусочек красоты», — поделилась Александра Андреева под постом в группе «Подслушано Советский ХМАО». «Да, я возле Гранда наблюдала, красотища!» — написала Наталья Ярошенко. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ханты-Мансийска запечатлели первую в этом сезоне радугу. Снимками небесного явления они поделились в соцсетях. «ЧП | Югорска и Советского района», «ВКонтакте» Александра Андреева, «ВКонтакте» Антон Ощепков, «ВКонтакте» Татьяна Довгань, «ВКонтакте» Arina Papulova, «ВКонтакте»

Жители Советского и Югорска (ХМАО) засняли двойную радугу вечером 7 мая. Эмоциями они поделились в соцсетях. «Радуга 7 мая. Красотища», — подписал фотографию с природным явлением анонимный автор в группе «ЧП | Югорска и Советского района» в соцсети «ВКонтакте». Пользователи опубликовали десятки снимков в соцсети. «Моя дочь тоже ухватила кусочек красоты», — поделилась Александра Андреева под постом в группе «Подслушано Советский ХМАО». «Да, я возле Гранда наблюдала, красотища!» — написала Наталья Ярошенко. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ханты-Мансийска запечатлели первую в этом сезоне радугу. Снимками небесного явления они поделились в соцсетях.