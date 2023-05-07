Жители Советского и Югорска (ХМАО) засняли двойную радугу вечером 7 мая. Эмоциями они поделились в соцсетях.
«Радуга 7 мая. Красотища», — подписал фотографию с природным явлением анонимный автор в группе «ЧП | Югорска и Советского района» в соцсети «ВКонтакте».
Пользователи опубликовали десятки снимков в соцсети. «Моя дочь тоже ухватила кусочек красоты», — поделилась Александра Андреева под постом в группе «Подслушано Советский ХМАО». «Да, я возле Гранда наблюдала, красотища!» — написала Наталья Ярошенко.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ханты-Мансийска запечатлели первую в этом сезоне радугу. Снимками небесного явления они поделились в соцсетях.
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