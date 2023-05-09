Блинкен: Украина получила все необходимое для контрнаступления оружие 09 мая 2023 в 22:26 Размер текста - 17 + Украине предоставили достаточно оружия для успеха в наступлении, считает Блинкен Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина получила от западных союзников все вооружения, необходимые для начала контрнаступления. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «По моим собственным оценкам, у них есть все по всем этим направлениям, чтобы и дальше быть успешными», — сказал госсекретарь на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли. Трансляция велась в youtube-канале NowThis News. Украина сообщала о планах контрнаступления. Однако, как рассказывал URA.RU военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц, ВСУ для этого не хватает личного состава. Киев также не имеет плана предстоящего весеннего контрнаступления на освобожденные Россией территории, признавал секретарь СНБО Алексей Данилов. Украина получила от западных союзников все вооружения, необходимые для начала контрнаступления. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «По моим собственным оценкам, у них есть все по всем этим направлениям, чтобы и дальше быть успешными», — сказал госсекретарь на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли. Трансляция велась в youtube-канале NowThis News. Украина сообщала о планах контрнаступления. Однако, как рассказывал URA.RU военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц, ВСУ для этого не хватает личного состава. Киев также не имеет плана предстоящего весеннего контрнаступления на освобожденные Россией территории, признавал секретарь СНБО Алексей Данилов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям