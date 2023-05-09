В центре Перми власти устроили миграцию медведя

Скульптуру «Пермский медведь» у гостиницы «Урал» перенесут под елки

10 мая 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

Потереть медведю нос — традиция в Перми Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Перми демонтировали скульптуру «Пермский медведь», которая стояла в центре города в сквере у гостиницы «Урал». Но, как обещают в мэрии, вскоре популярный объект вернут — его расположат поближе к елям. «Скульптура „Пермский медведь“ демонтирована из центра сквера. Однако пермякам и гостям города не стоит беспокоиться — в ближайшее время мишка „переедет“ обратно под ели, где он находился раньше», — сообщает пресс-служба администрации Перми в Telegram. Для скульптуры подготовлена площадка, к которой планируется проложить дорожку, чтобы желающие смогли сфотографироваться с медведем. Перенос чиновники объясняют просьбами пермяков, а также тем, что расположение памятника у деревьев создаст образ зверя, выходящего из леса.

В Перми демонтировали скульптуру «Пермский медведь», которая стояла в центре города в сквере у гостиницы «Урал». Но, как обещают в мэрии, вскоре популярный объект вернут — его расположат поближе к елям. «Скульптура „Пермский медведь“ демонтирована из центра сквера. Однако пермякам и гостям города не стоит беспокоиться — в ближайшее время мишка „переедет“ обратно под ели, где он находился раньше», — сообщает пресс-служба администрации Перми в Telegram. Для скульптуры подготовлена площадка, к которой планируется проложить дорожку, чтобы желающие смогли сфотографироваться с медведем. Перенос чиновники объясняют просьбами пермяков, а также тем, что расположение памятника у деревьев создаст образ зверя, выходящего из леса.