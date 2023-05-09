В центре Перми власти устроили миграцию медведя

В Перми демонтировали скульптуру «Пермский медведь», которая стояла в центре города в сквере у гостиницы «Урал». Но, как обещают в мэрии, вскоре популярный объект вернут — его расположат поближе к елям.
«Скульптура „Пермский медведь“ демонтирована из центра сквера. Однако пермякам и гостям города не стоит беспокоиться — в ближайшее время мишка „переедет“ обратно под ели, где он находился раньше», — сообщает пресс-служба администрации Перми в Telegram.
Для скульптуры подготовлена площадка, к которой планируется проложить дорожку, чтобы желающие смогли сфотографироваться с медведем. Перенос чиновники объясняют просьбами пермяков, а также тем, что расположение памятника у деревьев создаст образ зверя, выходящего из леса.
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