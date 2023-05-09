09 мая 2023
08 мая 2023

В центре Перми власти устроили миграцию медведя

Скульптуру «Пермский медведь» у гостиницы «Урал» перенесут под елки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, памятник пермский медведь
Потереть медведю нос — традиция в Перми Фото:

В Перми демонтировали скульптуру «Пермский медведь», которая стояла в центре города в сквере у гостиницы «Урал». Но, как обещают в мэрии, вскоре популярный объект вернут — его расположат поближе к елям.

«Скульптура „Пермский медведь“ демонтирована из центра сквера. Однако пермякам и гостям города не стоит беспокоиться — в ближайшее время мишка „переедет“ обратно под ели, где он находился раньше», — сообщает пресс-служба администрации Перми в Telegram.

Для скульптуры подготовлена площадка, к которой планируется проложить дорожку, чтобы желающие смогли сфотографироваться с медведем. Перенос чиновники объясняют просьбами пермяков, а также тем, что расположение памятника у деревьев создаст образ зверя, выходящего из леса.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми демонтировали скульптуру «Пермский медведь», которая стояла в центре города в сквере у гостиницы «Урал». Но, как обещают в мэрии, вскоре популярный объект вернут — его расположат поближе к елям. «Скульптура „Пермский медведь“ демонтирована из центра сквера. Однако пермякам и гостям города не стоит беспокоиться — в ближайшее время мишка „переедет“ обратно под ели, где он находился раньше», — сообщает пресс-служба администрации Перми в Telegram. Для скульптуры подготовлена площадка, к которой планируется проложить дорожку, чтобы желающие смогли сфотографироваться с медведем. Перенос чиновники объясняют просьбами пермяков, а также тем, что расположение памятника у деревьев создаст образ зверя, выходящего из леса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...