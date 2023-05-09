Ночью 11 мая в регион придут заморозки в воздухе и на поверхности почвы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинскую область 11 мая придут ночные заморозки. В большинстве районов будет наблюдаться заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус пяти градусов, сообщили URA.RU 10 мая в региональном гидрометцентре.

«В регионе 11 мая ночью пройдут дожди, температура будет колебаться с плюс пяти до нуля градусов. В большинстве районов столбики термометров могут опуститься до пяти градусов мороза. Днем будет значительно теплее — плюс 15-20 градусов. Местами возможны порывы ветра до 14 метров в секунду. С 12 по 13 мая будут идти дожди. Ночная температура не будет опускать ниже нуля, а днем установится 10-15 градусов тепла», — уточнили в челябинском ЦГМС.

Ночь на 11 мая в Челябинске также будет морозно: от ноля до плюс двух градусов, на почве до минус трех. Днем температура поднимется до плюс 18-20 градусов. По прогнозам синоптиков, с 12 по 13 мая в городе пройдут небольшие дожди. Ночная и дневная температура будет колебаться с плюс трех до плюс 15 градусов.

Синоптики предупредили о надвигающихся на регион заморозках Скрин: сайт Челябгидрометцентра