09 мая 2023

В Челябинске увеличили число авиарейсов в Казань

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Взлет и посадка самолетов в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, airbus A320, аэрофлот, авиация, самолет, vq-biu
С 1 июня число авиарейсов в Казань увеличивается до трех раз в неделю Фото:

В Челябинске с 1 июня число авиарейсов в Казань увеличивается до трех раз в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«С 1 июня увеличивается количество рейсов авиакомпании „Ред Вингс“ в Казань до трех в неделю. Добавляется рейс по четвергам», — рассказали в пресс-службе.

Вылеты в Казань из Челябинска запланированы в понедельник 09:05, прибытие в 08:45, в четверг в 05:05, прибытие в 04:40, в пятницу вылет 14:10, прибытие в Казань в 13:50. Перелеты из Казани в Челябинск будут осуществлены во вторник, четверг и субботу в 06:15, прибытие в Челябинск в 09:50.

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В Челябинске с 1 июня число авиарейсов в Казань увеличивается до трех раз в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. «С 1 июня увеличивается количество рейсов авиакомпании „Ред Вингс“ в Казань до трех в неделю. Добавляется рейс по четвергам», — рассказали в пресс-службе. Вылеты в Казань из Челябинска запланированы в понедельник 09:05, прибытие в 08:45, в четверг в 05:05, прибытие в 04:40, в пятницу вылет 14:10, прибытие в Казань в 13:50. Перелеты из Казани в Челябинск будут осуществлены во вторник, четверг и субботу в 06:15, прибытие в Челябинск в 09:50.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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