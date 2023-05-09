В Челябинске увеличили число авиарейсов в Казань

10 мая 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

С 1 июня число авиарейсов в Казань увеличивается до трех раз в неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске с 1 июня число авиарейсов в Казань увеличивается до трех раз в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. «С 1 июня увеличивается количество рейсов авиакомпании „Ред Вингс“ в Казань до трех в неделю. Добавляется рейс по четвергам», — рассказали в пресс-службе. Вылеты в Казань из Челябинска запланированы в понедельник 09:05, прибытие в 08:45, в четверг в 05:05, прибытие в 04:40, в пятницу вылет 14:10, прибытие в Казань в 13:50. Перелеты из Казани в Челябинск будут осуществлены во вторник, четверг и субботу в 06:15, прибытие в Челябинск в 09:50.

В Челябинске с 1 июня число авиарейсов в Казань увеличивается до трех раз в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. «С 1 июня увеличивается количество рейсов авиакомпании „Ред Вингс“ в Казань до трех в неделю. Добавляется рейс по четвергам», — рассказали в пресс-службе. Вылеты в Казань из Челябинска запланированы в понедельник 09:05, прибытие в 08:45, в четверг в 05:05, прибытие в 04:40, в пятницу вылет 14:10, прибытие в Казань в 13:50. Перелеты из Казани в Челябинск будут осуществлены во вторник, четверг и субботу в 06:15, прибытие в Челябинск в 09:50.