Пермский машзавод резко увеличил выручку и выбрался из убытков

В Пермском крае Очерский машиностроительный завод (АО «ОМЗ») получил в 2022 году более 40 млн рублей чистой прибыли. Таким образом завод выбрался из миллионных убытков. Это следует из годового отчета о доходах предприятия, опубликованного в СБИС.
«Акционерное общество „Очерский машиностроительный завод“, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 2,4 млрд рублей, чистая прибыль — 41,2 млн рублей», — сообщается в СБИС. В 2021 выручка предприятия составляла 1,2 млрд рублей, при этом завод фиксировал убытки на сумму более 11,5 млн рублей.
АО «ОМЗ» расположено в городе Очер Пермского края. Предприятие выпускает нефтепромысловое оборудование и различные типы металлоконструкций. Также на заводе действует цех по ремонту колесных пар грузовых вагонов.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае АО «ОМЗ» объявило о расширении штата. Предприятию необходимы десятки рабочих, которым предлагают заработную плату до 150 тысяч рублей.
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