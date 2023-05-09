09 мая 2023

Пермский машзавод резко увеличил выручку и выбрался из убытков

Пермское АО «Очерский машиностроительный завод» в 2022 году получило более 40 млн прибыли
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта Российской Федерации. Екатеринбург, зарплата, мелочь, монеты, рубль, капитал, экономика, копейки, казна, финансы, вклады, инфляция, капиталовложение, капиталовложения, пенсия, инвестиции, деньги, наличные, пенсии, рубли, валюта, пособие
В 2022 году предприятие получило прибыль в десятки миллионов рублей Фото:

В Пермском крае Очерский машиностроительный завод (АО «ОМЗ») получил в 2022 году более 40 млн рублей чистой прибыли. Таким образом завод выбрался из миллионных убытков. Это следует из годового отчета о доходах предприятия, опубликованного в СБИС.

«Акционерное общество „Очерский машиностроительный завод“, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 2,4 млрд рублей, чистая прибыль — 41,2 млн рублей», — сообщается в СБИС. В 2021 выручка предприятия составляла 1,2 млрд рублей, при этом завод фиксировал убытки на сумму более 11,5 млн рублей.

АО «ОМЗ» расположено в городе Очер Пермского края. Предприятие выпускает нефтепромысловое оборудование и различные типы металлоконструкций. Также на заводе действует цех по ремонту колесных пар грузовых вагонов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае АО «ОМЗ» объявило о расширении штата. Предприятию необходимы десятки рабочих, которым предлагают заработную плату до 150 тысяч рублей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае Очерский машиностроительный завод (АО «ОМЗ») получил в 2022 году более 40 млн рублей чистой прибыли. Таким образом завод выбрался из миллионных убытков. Это следует из годового отчета о доходах предприятия, опубликованного в СБИС. «Акционерное общество „Очерский машиностроительный завод“, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 2,4 млрд рублей, чистая прибыль — 41,2 млн рублей», — сообщается в СБИС. В 2021 выручка предприятия составляла 1,2 млрд рублей, при этом завод фиксировал убытки на сумму более 11,5 млн рублей. АО «ОМЗ» расположено в городе Очер Пермского края. Предприятие выпускает нефтепромысловое оборудование и различные типы металлоконструкций. Также на заводе действует цех по ремонту колесных пар грузовых вагонов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае АО «ОМЗ» объявило о расширении штата. Предприятию необходимы десятки рабочих, которым предлагают заработную плату до 150 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...