GT: план США использовать Китай для ослабления России обречен на провал

Военный эксперт Чжунпин: США используют Китай как рычаг для давления на Россию в спецоперации

11 мая 2023 в 05:00 Размер текста - 17 +

Эксперт эксперт Сун Чжунпин уверен, что Китай не будет следовать сценарию США по СВО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США открыто используют Китай как рычаг давления на Россию, касательно спецоперации на Украине, однако такой подход обречен на провал. В этом убежден китайский военный эксперт Сун Чжунпин. «За так называемым признанием соответствующей роли Китая в украинском кризисе скрываются расчеты. На самом деле США считают, что, во-первых, Китай не должен поддерживать Россию, особенно в противодействии санкциям со стороны западных стран. Во-вторых, США добиваются роли Китая в мирных переговорах, потому что боятся возмездия со стороны России», — пишет обозреватель для газеты The Global Times . По его словам, США будет действовать дальше и вставать на какую-либо из сторон конфликта в зависимости от того, как закончится ожидаемое весеннее контрнаступление ВСУ. Также, как пишет автор статьи, США и Запад выдвинули совершенно нереалистичное мирное предложение и ожидают, что Китай убедит Россию пойти на компромисс, «что еще более маловероятно». «Суть российско-украинского конфликта заключается в гибридной войне между США и Россией, и только переубедить Россию бессмысленно и нереально», — считает Сун Чжунпин. «США пытаются оказать давление на Китай, чтобы он „отказался“ от России. Логика в Вашингтоне заключается в том, что у Китая якобы есть возможность давить на Россию. И если Россия не прислушается к Китаю, то Китаю придется присоединиться к США и странам Запада в введении санкций против России. Цель Вашингтона не в том, чтобы стремиться к подлинному миру, а в том, чтобы заставить Китай сделать что-то невозможное. Это ловушка, которую устроили США», — предупредил военный эксперт. В заключение он написал, что задуманный план США пойдет не по сценарию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США открыто используют Китай как рычаг давления на Россию, касательно спецоперации на Украине, однако такой подход обречен на провал. В этом убежден китайский военный эксперт Сун Чжунпин. «За так называемым признанием соответствующей роли Китая в украинском кризисе скрываются расчеты. На самом деле США считают, что, во-первых, Китай не должен поддерживать Россию, особенно в противодействии санкциям со стороны западных стран. Во-вторых, США добиваются роли Китая в мирных переговорах, потому что боятся возмездия со стороны России», — пишет обозреватель для газеты The Global Times. По его словам, США будет действовать дальше и вставать на какую-либо из сторон конфликта в зависимости от того, как закончится ожидаемое весеннее контрнаступление ВСУ. Также, как пишет автор статьи, США и Запад выдвинули совершенно нереалистичное мирное предложение и ожидают, что Китай убедит Россию пойти на компромисс, «что еще более маловероятно». «Суть российско-украинского конфликта заключается в гибридной войне между США и Россией, и только переубедить Россию бессмысленно и нереально», — считает Сун Чжунпин. «США пытаются оказать давление на Китай, чтобы он „отказался“ от России. Логика в Вашингтоне заключается в том, что у Китая якобы есть возможность давить на Россию. И если Россия не прислушается к Китаю, то Китаю придется присоединиться к США и странам Запада в введении санкций против России. Цель Вашингтона не в том, чтобы стремиться к подлинному миру, а в том, чтобы заставить Китай сделать что-то невозможное. Это ловушка, которую устроили США», — предупредил военный эксперт. В заключение он написал, что задуманный план США пойдет не по сценарию.