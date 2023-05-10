GT: план США использовать Китай для ослабления России обречен на провал

США открыто используют Китай как рычаг давления на Россию, касательно спецоперации на Украине, однако такой подход обречен на провал. В этом убежден китайский военный эксперт Сун Чжунпин.
«За так называемым признанием соответствующей роли Китая в украинском кризисе скрываются расчеты. На самом деле США считают, что, во-первых, Китай не должен поддерживать Россию, особенно в противодействии санкциям со стороны западных стран. Во-вторых, США добиваются роли Китая в мирных переговорах, потому что боятся возмездия со стороны России», — пишет обозреватель для газеты The Global Times. По его словам, США будет действовать дальше и вставать на какую-либо из сторон конфликта в зависимости от того, как закончится ожидаемое весеннее контрнаступление ВСУ.
Также, как пишет автор статьи, США и Запад выдвинули совершенно нереалистичное мирное предложение и ожидают, что Китай убедит Россию пойти на компромисс, «что еще более маловероятно». «Суть российско-украинского конфликта заключается в гибридной войне между США и Россией, и только переубедить Россию бессмысленно и нереально», — считает Сун Чжунпин. «США пытаются оказать давление на Китай, чтобы он „отказался“ от России. Логика в Вашингтоне заключается в том, что у Китая якобы есть возможность давить на Россию. И если Россия не прислушается к Китаю, то Китаю придется присоединиться к США и странам Запада в введении санкций против России. Цель Вашингтона не в том, чтобы стремиться к подлинному миру, а в том, чтобы заставить Китай сделать что-то невозможное. Это ловушка, которую устроили США», — предупредил военный эксперт. В заключение он написал, что задуманный план США пойдет не по сценарию.
США открыто используют Китай как рычаг давления на Россию, касательно спецоперации на Украине, однако такой подход обречен на провал. В этом убежден китайский военный эксперт Сун Чжунпин. «За так называемым признанием соответствующей роли Китая в украинском кризисе скрываются расчеты. На самом деле США считают, что, во-первых, Китай не должен поддерживать Россию, особенно в противодействии санкциям со стороны западных стран. Во-вторых, США добиваются роли Китая в мирных переговорах, потому что боятся возмездия со стороны России», — пишет обозреватель для газеты The Global Times. По его словам, США будет действовать дальше и вставать на какую-либо из сторон конфликта в зависимости от того, как закончится ожидаемое весеннее контрнаступление ВСУ. Также, как пишет автор статьи, США и Запад выдвинули совершенно нереалистичное мирное предложение и ожидают, что Китай убедит Россию пойти на компромисс, «что еще более маловероятно». «Суть российско-украинского конфликта заключается в гибридной войне между США и Россией, и только переубедить Россию бессмысленно и нереально», — считает Сун Чжунпин. «США пытаются оказать давление на Китай, чтобы он „отказался“ от России. Логика в Вашингтоне заключается в том, что у Китая якобы есть возможность давить на Россию. И если Россия не прислушается к Китаю, то Китаю придется присоединиться к США и странам Запада в введении санкций против России. Цель Вашингтона не в том, чтобы стремиться к подлинному миру, а в том, чтобы заставить Китай сделать что-то невозможное. Это ловушка, которую устроили США», — предупредил военный эксперт. В заключение он написал, что задуманный план США пойдет не по сценарию.