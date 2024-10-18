Shot: любящая котиков женщина избила полицейского на своем дне рождения

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Взрыв газа в Кизеле. Пермь, следственный комитет, мвд, чп, полиция, ск
Женщина в свой день рождения избила полицейского Фото:

В Подмосковье в день своего 49-летия пьяная женщина устроила дебош в пиццерии и напала на полицейского. Известно, что женщина работает в магазине «Магнит» и постоянно выкладывает видео с котами на своей странице в «Одноклассниках».

«Около десяти вечера поведением именинницы заинтересовались полицейские — она с трудом держалась на ногах. Сотрудники подошли и попросили быть потише», — сообщает telegram-канал Shot. По данным авторов, после составления протокола за мелкое хулиганство, женщина, не стеснявшаяся в выражениях, напала на 24-летнего кинолога, ударив его по животу и пытаясь пнуть.

Пострадавший полицейский был вынужден обратиться за медицинской помощью, получив ушибы и ссадины. Именинница была задержана, и в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», ей может грозить до 5 лет лишения свободы.

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В Подмосковье в день своего 49-летия пьяная женщина устроила дебош в пиццерии и напала на полицейского. Известно, что женщина работает в магазине «Магнит» и постоянно выкладывает видео с котами на своей странице в «Одноклассниках». «Около десяти вечера поведением именинницы заинтересовались полицейские — она с трудом держалась на ногах. Сотрудники подошли и попросили быть потише», — сообщает telegram-канал Shot. По данным авторов, после составления протокола за мелкое хулиганство, женщина, не стеснявшаяся в выражениях, напала на 24-летнего кинолога, ударив его по животу и пытаясь пнуть. Пострадавший полицейский был вынужден обратиться за медицинской помощью, получив ушибы и ссадины. Именинница была задержана, и в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», ей может грозить до 5 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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