Shot: любящая котиков женщина избила полицейского на своем дне рождения

18 октября 2024 в 10:56 Размер текста - 17 +

Женщина в свой день рождения избила полицейского Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Подмосковье в день своего 49-летия пьяная женщина устроила дебош в пиццерии и напала на полицейского. Известно, что женщина работает в магазине «Магнит» и постоянно выкладывает видео с котами на своей странице в «Одноклассниках». «Около десяти вечера поведением именинницы заинтересовались полицейские — она с трудом держалась на ногах. Сотрудники подошли и попросили быть потише», — сообщает telegram-канал Shot. По данным авторов, после составления протокола за мелкое хулиганство, женщина, не стеснявшаяся в выражениях, напала на 24-летнего кинолога, ударив его по животу и пытаясь пнуть. Пострадавший полицейский был вынужден обратиться за медицинской помощью, получив ушибы и ссадины. Именинница была задержана, и в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», ей может грозить до 5 лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Подмосковье в день своего 49-летия пьяная женщина устроила дебош в пиццерии и напала на полицейского. Известно, что женщина работает в магазине «Магнит» и постоянно выкладывает видео с котами на своей странице в «Одноклассниках». «Около десяти вечера поведением именинницы заинтересовались полицейские — она с трудом держалась на ногах. Сотрудники подошли и попросили быть потише», — сообщает telegram-канал Shot. По данным авторов, после составления протокола за мелкое хулиганство, женщина, не стеснявшаяся в выражениях, напала на 24-летнего кинолога, ударив его по животу и пытаясь пнуть. Пострадавший полицейский был вынужден обратиться за медицинской помощью, получив ушибы и ссадины. Именинница была задержана, и в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», ей может грозить до 5 лет лишения свободы.