Многие украинские регионы тяготеют к России несмотря на идеологическую обработку киевского режима. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Несмотря на тщательную идеологическую обработку и жестокое подавление инакомыслия, к России по-прежнему тяготеют многие регионы бывшей Украины», — заявил Владимир Константинов в беседе с РИА Новости. По его словам, когда приблизится освобождение этих регионов, там «не останется и следа от нацизма».
В последние месяцы в Харьковской области активизировались обсуждения о возможности проведения референдума по вопросу присоединения региона к РФ. Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев поддержал инициативу. Он подчеркнул, что находится на стороне жителей в этом вопросе, пишет деловое издание «Взгляд».
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