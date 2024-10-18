Глава парламента Крыма сообщил о непреодолимой тяге украинских регионов к России

Глава крымского парламента Константинов: регионы Украины тяготеют к РФ
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После освобождения регионов Украины там не останется "ни следа от нацизма", сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов
После освобождения регионов Украины там не останется "ни следа от нацизма", сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Многие украинские регионы тяготеют к России несмотря на идеологическую обработку киевского режима. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Несмотря на тщательную идеологическую обработку и жестокое подавление инакомыслия, к России по-прежнему тяготеют многие регионы бывшей Украины», — заявил Владимир Константинов в беседе с РИА Новости. По его словам, когда приблизится освобождение этих регионов, там «не останется и следа от нацизма».

В последние месяцы в Харьковской области активизировались обсуждения о возможности проведения референдума по вопросу присоединения региона к РФ. Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев поддержал инициативу. Он подчеркнул, что находится на стороне жителей в этом вопросе, пишет деловое издание «Взгляд». 

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Многие украинские регионы тяготеют к России несмотря на идеологическую обработку киевского режима. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Несмотря на тщательную идеологическую обработку и жестокое подавление инакомыслия, к России по-прежнему тяготеют многие регионы бывшей Украины», — заявил Владимир Константинов в беседе с РИА Новости. По его словам, когда приблизится освобождение этих регионов, там «не останется и следа от нацизма». В последние месяцы в Харьковской области активизировались обсуждения о возможности проведения референдума по вопросу присоединения региона к РФ. Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев поддержал инициативу. Он подчеркнул, что находится на стороне жителей в этом вопросе, пишет деловое издание «Взгляд». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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