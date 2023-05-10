В ХМАО вынесли приговор убийце, который скрывался 7 лет

Отбывать наказание убийца будет в колонии строгого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте суд приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы за убийство, которое он совершил в 2015 году. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.

«В апреле 2015 года подсудимый обратился к предпринимателю, осуществлявшему в Сургуте деятельность по пассажирским перевозкам, с просьбой поставить на линию принадлежащие ему маршрутные автобусы. На почве разногласий между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подсудимый дважды выстрелил в потерпевшего из пистолета. От полученных ранений предприниматель скончался. Злоумышленник с места преступления скрылся и избавился от оружия», — сообщили в ведомстве.

Семь лет мужчине удавалось скрываться от правосудия, но в 2022 году правоохранители все же задержали его. «В ноябре 2022 года сотрудниками отдела криминалистики во взаимодействии с сотрудниками полиции проведен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых по подозрению в убийстве задержан знакомый убитого — 38-летний житель Сургута», — сообщили с следственном управлении СК РФ по ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО поймали насильника, который скрывался от правосудия 28 лет. В 1995 году обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил изнасилование женщины, проживавшей по соседству, и скрылся.