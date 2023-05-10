С актером юные спортсмены потренировались на льду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Актер сериала «Молодежка» Иван Жвакин посетил Чебаркуль (Челябинская область). Он потренировался с юными хоккеистами и поделился своими впечатлениями, сообщается в соцсетях.

«Эта тренировка от сериальной практически ничем не отличается, у нас отличная хоккейная школа и благо, у меня тоже были классные тренеры. Ребятам хочется пожелать, чтобы они открывали себя с новых сторон, достигали вершин, золотых шайб и командной игры», — поделился Жвакин, сообщается в паблике во «ВКонтакте».

Актер российского кинематографа родился в городе Коркино Челябинской области. Вот уже во второй раз он приезжает в Чебаркуль, чтобы пообщаться с детьми.

«Он же сам челябинский парень, это его родина и он уже не первый раз к нам сюда приезжает и всегда рад потренироваться с ребятишками. Дети видят, что звезды такого масштаба приезжают к нам на сборы и их это мотивирует, заряжает энергией и они понимают, что на самом деле до мечты рукой подать, вот она, с ними на льду», — поделился руководитель детского лагеря «Звезда хоккея» Тимур Хамидуллин.

У сериала «Молодежка» много поклонников, занимающихся хоккеем, поэтому ребята из Чебаркуля с энтузиазмом восприняли приезд звездного гостя. В целом же каждый год лед «Уральской звезды» собирает более сотни юных спортсменов.

Звезда сериала «Молодежка» потренировался с юными хоккеистами Фото: соцсети во «ВКонтакте»

Актер российского кинематографа родился в городе Коркино Челябинской области Фото: соцсети во «ВКонтакте»

Уже во второй раз звезда российского кинематографа приезжает на родной лед легенды номер 17 — чтобы пообщаться с детьми Фото: соцсети во «ВКонтакте»

Дети видят, что звезды такого масштаба приезжают на сборы и их это мотивирует, заряжает энергией Фото: соцсети во «ВКонтакте»