10 мая 2023

В Чебаркуле юные хоккеисты встретились со звездой сериала «Молодежка». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Актеры сериала «Молодежка». Челябинск, жвакин иван
С актером юные спортсмены потренировались на льду Фото:

Актер сериала «Молодежка» Иван Жвакин посетил Чебаркуль (Челябинская область). Он потренировался с юными хоккеистами и поделился своими впечатлениями, сообщается в соцсетях.

«Эта тренировка от сериальной практически ничем не отличается, у нас отличная хоккейная школа и благо, у меня тоже были классные тренеры. Ребятам хочется пожелать, чтобы они открывали себя с новых сторон, достигали вершин, золотых шайб и командной игры», — поделился Жвакин, сообщается в паблике во «ВКонтакте».

Актер российского кинематографа родился в городе Коркино Челябинской области. Вот уже во второй раз он приезжает в Чебаркуль, чтобы пообщаться с детьми.

«Он же сам челябинский парень, это его родина и он уже не первый раз к нам сюда приезжает и всегда рад потренироваться с ребятишками. Дети видят, что звезды такого масштаба приезжают к нам на сборы и их это мотивирует, заряжает энергией и они понимают, что на самом деле до мечты рукой подать, вот она, с ними на льду», — поделился руководитель детского лагеря «Звезда хоккея» Тимур Хамидуллин.

У сериала «Молодежка» много поклонников, занимающихся хоккеем, поэтому ребята из Чебаркуля с энтузиазмом восприняли приезд звездного гостя. В целом же каждый год лед «Уральской звезды» собирает более сотни юных спортсменов.

Звезда сериала «Молодежка» потренировался с юными хоккеистами
Звезда сериала «Молодежка» потренировался с юными хоккеистами
Фото:
Актер российского кинематографа родился в городе Коркино Челябинской области
Актер российского кинематографа родился в городе Коркино Челябинской области
Фото:
Уже во второй раз звезда российского кинематографа приезжает на родной лед легенды номер 17 — чтобы пообщаться с детьми
Уже во второй раз звезда российского кинематографа приезжает на родной лед легенды номер 17 — чтобы пообщаться с детьми
Фото:
Дети видят, что звезды такого масштаба приезжают на сборы и их это мотивирует, заряжает энергией
Дети видят, что звезды такого масштаба приезжают на сборы и их это мотивирует, заряжает энергией
Фото:
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Актер сериала «Молодежка» Иван Жвакин посетил Чебаркуль (Челябинская область). Он потренировался с юными хоккеистами и поделился своими впечатлениями, сообщается в соцсетях. «Эта тренировка от сериальной практически ничем не отличается, у нас отличная хоккейная школа и благо, у меня тоже были классные тренеры. Ребятам хочется пожелать, чтобы они открывали себя с новых сторон, достигали вершин, золотых шайб и командной игры», — поделился Жвакин, сообщается в паблике во «ВКонтакте». Актер российского кинематографа родился в городе Коркино Челябинской области. Вот уже во второй раз он приезжает в Чебаркуль, чтобы пообщаться с детьми. «Он же сам челябинский парень, это его родина и он уже не первый раз к нам сюда приезжает и всегда рад потренироваться с ребятишками. Дети видят, что звезды такого масштаба приезжают к нам на сборы и их это мотивирует, заряжает энергией и они понимают, что на самом деле до мечты рукой подать, вот она, с ними на льду», — поделился руководитель детского лагеря «Звезда хоккея» Тимур Хамидуллин. У сериала «Молодежка» много поклонников, занимающихся хоккеем, поэтому ребята из Чебаркуля с энтузиазмом восприняли приезд звездного гостя. В целом же каждый год лед «Уральской звезды» собирает более сотни юных спортсменов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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