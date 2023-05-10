Актер сериала «Молодежка» Иван Жвакин посетил Чебаркуль (Челябинская область). Он потренировался с юными хоккеистами и поделился своими впечатлениями, сообщается в соцсетях.
«Эта тренировка от сериальной практически ничем не отличается, у нас отличная хоккейная школа и благо, у меня тоже были классные тренеры. Ребятам хочется пожелать, чтобы они открывали себя с новых сторон, достигали вершин, золотых шайб и командной игры», — поделился Жвакин, сообщается в паблике во «ВКонтакте».
Актер российского кинематографа родился в городе Коркино Челябинской области. Вот уже во второй раз он приезжает в Чебаркуль, чтобы пообщаться с детьми.
«Он же сам челябинский парень, это его родина и он уже не первый раз к нам сюда приезжает и всегда рад потренироваться с ребятишками. Дети видят, что звезды такого масштаба приезжают к нам на сборы и их это мотивирует, заряжает энергией и они понимают, что на самом деле до мечты рукой подать, вот она, с ними на льду», — поделился руководитель детского лагеря «Звезда хоккея» Тимур Хамидуллин.
У сериала «Молодежка» много поклонников, занимающихся хоккеем, поэтому ребята из Чебаркуля с энтузиазмом восприняли приезд звездного гостя. В целом же каждый год лед «Уральской звезды» собирает более сотни юных спортсменов.
Звезда сериала «Молодежка» потренировался с юными хоккеистами
Фото: соцсети во «ВКонтакте»
Актер российского кинематографа родился в городе Коркино Челябинской области
Фото: соцсети во «ВКонтакте»
Уже во второй раз звезда российского кинематографа приезжает на родной лед легенды номер 17 — чтобы пообщаться с детьми
Фото: соцсети во «ВКонтакте»
Дети видят, что звезды такого масштаба приезжают на сборы и их это мотивирует, заряжает энергией
Актер сериала «Молодежка» Иван Жвакин посетил Чебаркуль (Челябинская область). Он потренировался с юными хоккеистами и поделился своими впечатлениями, сообщается в соцсетях. «Эта тренировка от сериальной практически ничем не отличается, у нас отличная хоккейная школа и благо, у меня тоже были классные тренеры. Ребятам хочется пожелать, чтобы они открывали себя с новых сторон, достигали вершин, золотых шайб и командной игры», — поделился Жвакин, сообщается в паблике во «ВКонтакте». Актер российского кинематографа родился в городе Коркино Челябинской области. Вот уже во второй раз он приезжает в Чебаркуль, чтобы пообщаться с детьми. «Он же сам челябинский парень, это его родина и он уже не первый раз к нам сюда приезжает и всегда рад потренироваться с ребятишками. Дети видят, что звезды такого масштаба приезжают к нам на сборы и их это мотивирует, заряжает энергией и они понимают, что на самом деле до мечты рукой подать, вот она, с ними на льду», — поделился руководитель детского лагеря «Звезда хоккея» Тимур Хамидуллин. У сериала «Молодежка» много поклонников, занимающихся хоккеем, поэтому ребята из Чебаркуля с энтузиазмом восприняли приезд звездного гостя. В целом же каждый год лед «Уральской звезды» собирает более сотни юных спортсменов.