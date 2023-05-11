С 12 по 15 мая закроют движение трамваев №18 и №22 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 12 по 15 мая закроется движение трамваев на улице Машиностроителей. Будет производится ремонт путей, сообщили в пресс-службе администрации города.

«С 22 часов 12 мая до 6 часов 15 мая закрывается движение трамваев в Ленинском районе. Будут производиться работы по ремонту трамвайных путей по улице Машиностроителей», — уточнили в пресс-службе.

Изменения коснутся трамваев №18 и №22. На время проведения ремонта они будут доезжать до кольца «Харлова».