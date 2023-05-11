В Челябинске закроют движение трамваев из-за ремонта. Карта

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Новый трамвай. Челябинск, трамвай уквз, улица цвиллинга, трамвай
С 12 по 15 мая закроют движение трамваев №18 и №22 Фото:

В Челябинске с 12 по 15 мая закроется движение трамваев на улице Машиностроителей. Будет производится ремонт путей, сообщили в пресс-службе администрации города.

«С 22 часов 12 мая до 6 часов 15 мая закрывается движение трамваев в Ленинском районе. Будут производиться работы по ремонту трамвайных путей по улице Машиностроителей», — уточнили в пресс-службе.

Изменения коснутся трамваев №18 и №22. На время проведения ремонта они будут доезжать до кольца «Харлова».

Трамваи №18 и №22 будут доезжать до кольца «Харлова»
Трамваи №18 и №22 будут доезжать до кольца «Харлова»

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В Челябинске с 12 по 15 мая закроется движение трамваев на улице Машиностроителей. Будет производится ремонт путей, сообщили в пресс-службе администрации города. «С 22 часов 12 мая до 6 часов 15 мая закрывается движение трамваев в Ленинском районе. Будут производиться работы по ремонту трамвайных путей по улице Машиностроителей», — уточнили в пресс-службе. Изменения коснутся трамваев №18 и №22. На время проведения ремонта они будут доезжать до кольца «Харлова».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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