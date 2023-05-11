11 мая 2023

Пермский порноклуб проводит отбор желающих поучаствовать в вечеринке

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Самиздат. Вечеринка "Провокация". Екатеринбург, вечеринка, диджей, бокал
Организаторы вечеринки обещают хорошую музыку, напитки и подарки Фото:

Пермский порноклуб устраивает вечеринку в формате быстрых свиданий. Но попасть на это мероприятие смогут не все желающие. Среди потенциальных участников организаторы проведут отбор.

«Все участники проходят знакомство с нами по видео. На встречу приходят точно открытые и приятные, адекватные и позитивные. Случайных и неэтичных людей здесь нет!» — сообщается в анонсе мероприятия, распространяемом в telegram-канале клуба.

Быстрые свидания представляют собой 15 мини-встреч, цель которых — познакомить людей друг с другом. Вечеринка пройдет 13 мая в кафе в центре города. Организаторы мероприятия обещают хорошую музыку, напитки и подарки от партнеров.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермский порноклуб ищет мастеров БДСМ и других сотрудников для своих вечеринок. Это связано с расширением штата.

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Пермский порноклуб устраивает вечеринку в формате быстрых свиданий. Но попасть на это мероприятие смогут не все желающие. Среди потенциальных участников организаторы проведут отбор. «Все участники проходят знакомство с нами по видео. На встречу приходят точно открытые и приятные, адекватные и позитивные. Случайных и неэтичных людей здесь нет!» — сообщается в анонсе мероприятия, распространяемом в telegram-канале клуба. Быстрые свидания представляют собой 15 мини-встреч, цель которых — познакомить людей друг с другом. Вечеринка пройдет 13 мая в кафе в центре города. Организаторы мероприятия обещают хорошую музыку, напитки и подарки от партнеров. Ранее URA.RU рассказывало, что пермский порноклуб ищет мастеров БДСМ и других сотрудников для своих вечеринок. Это связано с расширением штата.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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