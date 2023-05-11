Пермский порноклуб проводит отбор желающих поучаствовать в вечеринке

Пермский порноклуб устраивает вечеринку в формате быстрых свиданий. Но попасть на это мероприятие смогут не все желающие. Среди потенциальных участников организаторы проведут отбор.
«Все участники проходят знакомство с нами по видео. На встречу приходят точно открытые и приятные, адекватные и позитивные. Случайных и неэтичных людей здесь нет!» — сообщается в анонсе мероприятия, распространяемом в telegram-канале клуба.
Быстрые свидания представляют собой 15 мини-встреч, цель которых — познакомить людей друг с другом. Вечеринка пройдет 13 мая в кафе в центре города. Организаторы мероприятия обещают хорошую музыку, напитки и подарки от партнеров.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермский порноклуб ищет мастеров БДСМ и других сотрудников для своих вечеринок. Это связано с расширением штата.
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