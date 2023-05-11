Пермский порноклуб проводит отбор желающих поучаствовать в вечеринке

12 мая 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Организаторы вечеринки обещают хорошую музыку, напитки и подарки Фото: Дарья Попова © URA.RU Пермский порноклуб устраивает вечеринку в формате быстрых свиданий. Но попасть на это мероприятие смогут не все желающие. Среди потенциальных участников организаторы проведут отбор. «Все участники проходят знакомство с нами по видео. На встречу приходят точно открытые и приятные, адекватные и позитивные. Случайных и неэтичных людей здесь нет!» — сообщается в анонсе мероприятия, распространяемом в telegram-канале клуба. Быстрые свидания представляют собой 15 мини-встреч, цель которых — познакомить людей друг с другом. Вечеринка пройдет 13 мая в кафе в центре города. Организаторы мероприятия обещают хорошую музыку, напитки и подарки от партнеров. Ранее URA.RU рассказывало, что пермский порноклуб ищет мастеров БДСМ и других сотрудников для своих вечеринок. Это связано с расширением штата.

Пермский порноклуб устраивает вечеринку в формате быстрых свиданий. Но попасть на это мероприятие смогут не все желающие. Среди потенциальных участников организаторы проведут отбор. «Все участники проходят знакомство с нами по видео. На встречу приходят точно открытые и приятные, адекватные и позитивные. Случайных и неэтичных людей здесь нет!» — сообщается в анонсе мероприятия, распространяемом в telegram-канале клуба. Быстрые свидания представляют собой 15 мини-встреч, цель которых — познакомить людей друг с другом. Вечеринка пройдет 13 мая в кафе в центре города. Организаторы мероприятия обещают хорошую музыку, напитки и подарки от партнеров. Ранее URA.RU рассказывало, что пермский порноклуб ищет мастеров БДСМ и других сотрудников для своих вечеринок. Это связано с расширением штата.