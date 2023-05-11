11 мая 2023

В Челябинске на выходные троллейбусы изменят маршрут. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бесплатный проезд в троллейбусе. Челябинск , троллейбус, бесплатный проезд, городской транспорт
Движение троллейбусов изменится по Комсомольскому проспекту и проспекту Ленина Фото:

В Челябинске в ближайшие выходные с полуночи 13 мая до утра 15 мая, в связи с проведение монтажных работ, частично закроют движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту и проспекту Ленина. Об изменении маршрутов URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«В связи с проведением монтажных работ по устройству контактной сети закрывается движение троллейбусов на участках по проспекту Ленина от парка Гагарина до Свердловского проспекта, а также по Комсомольскому проспекту от улицы Молдавской до улицы Молодогвардейцев. Общественный транспорт изменит свой маршрут с 00 часов 13 мая до 5 часов утра 15 мая», — сообщили в ведомстве.

По новому маршруту проследуют пять троллейбусов. А именно №10, № 12 № 14, № 17, № 19. Челябинцев и гостей города просят учитывать временные ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Частично закроют движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту и проспекту Ленина
Частично закроют движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту и проспекту Ленина
Движение троллейбусов частично закроют в связи с проведение монтажных работ
Движение троллейбусов частично закроют в связи с проведение монтажных работ

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В Челябинске в ближайшие выходные с полуночи 13 мая до утра 15 мая, в связи с проведение монтажных работ, частично закроют движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту и проспекту Ленина. Об изменении маршрутов URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «В связи с проведением монтажных работ по устройству контактной сети закрывается движение троллейбусов на участках по проспекту Ленина от парка Гагарина до Свердловского проспекта, а также по Комсомольскому проспекту от улицы Молдавской до улицы Молодогвардейцев. Общественный транспорт изменит свой маршрут с 00 часов 13 мая до 5 часов утра 15 мая», — сообщили в ведомстве. По новому маршруту проследуют пять троллейбусов. А именно №10, № 12 № 14, № 17, № 19. Челябинцев и гостей города просят учитывать временные ограничения и заранее планировать свой маршрут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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