Движение троллейбусов изменится по Комсомольскому проспекту и проспекту Ленина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в ближайшие выходные с полуночи 13 мая до утра 15 мая, в связи с проведение монтажных работ, частично закроют движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту и проспекту Ленина. Об изменении маршрутов URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«В связи с проведением монтажных работ по устройству контактной сети закрывается движение троллейбусов на участках по проспекту Ленина от парка Гагарина до Свердловского проспекта, а также по Комсомольскому проспекту от улицы Молдавской до улицы Молодогвардейцев. Общественный транспорт изменит свой маршрут с 00 часов 13 мая до 5 часов утра 15 мая», — сообщили в ведомстве.

По новому маршруту проследуют пять троллейбусов. А именно №10, № 12 № 14, № 17, № 19. Челябинцев и гостей города просят учитывать временные ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Частично закроют движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту и проспекту Ленина Карта: URA.RU