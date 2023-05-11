В Перми гостей Черняевского леса будет встречать белка в человеческий рост

В Перми на входе в особо охраняемую природную территорию (ООПТ) Черняевский лес планируется установить арт-объект в виде белки. Конкурс на выполнение работ по обустройству входной территории объявило МКУ «Пермское городское лесничество».
«Пермское городское лесничество начало искать подрядчика на выполнение работ по обустройству входной группы в Черняевском участковом лесничестве. Согласно техническому заданию и эскизам, на входе в лес будет стоять большая стальная белка с орехом. Высота арт-объекта — 1,6 метров», — пишет портал «В курсе».
Помимо арт-объекта входную группу украсят двухуровневая скамья в виде ветки и стулья в виде сосновых шишек. Подрядчику также необходимо установить информационные аншлаги с природоохранной тематикой и высадить саженцы деревьев. Стоимость всех работ, которые должны быть завершены в ноябре этого года, учреждение оценило в 1,4 млн рублей. Благоустройство территории проводится в рамках проекта «Зеленое кольцо».
Ранее власти Перми выдали разрешение на строительство визит-центра на территории Черняевского леса. Площадь объекта составит 800 квадратных метров, его открытие намечено на начало 2024 года.
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