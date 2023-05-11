11 мая 2023

В Перми гостей Черняевского леса будет встречать белка в человеческий рост

© Служба новостей «URA.RU»
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Бишкек, белка, киргизия, кыргызстан
Арт-объект в виде зверька, обитающего в Черняевском лесу, станет украшением входной группы Фото:

В Перми на входе в особо охраняемую природную территорию (ООПТ) Черняевский лес планируется установить арт-объект в виде белки. Конкурс на выполнение работ по обустройству входной территории объявило МКУ «Пермское городское лесничество».

«Пермское городское лесничество начало искать подрядчика на выполнение работ по обустройству входной группы в Черняевском участковом лесничестве. Согласно техническому заданию и эскизам, на входе в лес будет стоять большая стальная белка с орехом. Высота арт-объекта — 1,6 метров», — пишет портал «В курсе».

Помимо арт-объекта входную группу украсят двухуровневая скамья в виде ветки и стулья в виде сосновых шишек. Подрядчику также необходимо установить информационные аншлаги с природоохранной тематикой и высадить саженцы деревьев. Стоимость всех работ, которые должны быть завершены в ноябре этого года, учреждение оценило в 1,4 млн рублей. Благоустройство территории проводится в рамках проекта «Зеленое кольцо».

Ранее власти Перми выдали разрешение на строительство визит-центра на территории Черняевского леса. Площадь объекта составит 800 квадратных метров, его открытие намечено на начало 2024 года.

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В Перми на входе в особо охраняемую природную территорию (ООПТ) Черняевский лес планируется установить арт-объект в виде белки. Конкурс на выполнение работ по обустройству входной территории объявило МКУ «Пермское городское лесничество». «Пермское городское лесничество начало искать подрядчика на выполнение работ по обустройству входной группы в Черняевском участковом лесничестве. Согласно техническому заданию и эскизам, на входе в лес будет стоять большая стальная белка с орехом. Высота арт-объекта — 1,6 метров», — пишет портал «В курсе». Помимо арт-объекта входную группу украсят двухуровневая скамья в виде ветки и стулья в виде сосновых шишек. Подрядчику также необходимо установить информационные аншлаги с природоохранной тематикой и высадить саженцы деревьев. Стоимость всех работ, которые должны быть завершены в ноябре этого года, учреждение оценило в 1,4 млн рублей. Благоустройство территории проводится в рамках проекта «Зеленое кольцо». Ранее власти Перми выдали разрешение на строительство визит-центра на территории Черняевского леса. Площадь объекта составит 800 квадратных метров, его открытие намечено на начало 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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