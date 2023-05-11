В Перми обучающихся на дому детей обеспечат сухпайками

В Перми детям с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются на дому, предлагается бесплатно выдавать продуктовые наборы или денежную компенсацию вместо них. С такой инициативой выступил глава Перми Алексей Демкин. Свои предложения, касающиеся обеспечения питанием указанной категории граждан, мэр внес на рассмотрение депутатов городской думы. Документ размещен на сайте представительного органа.
«Установить по 31.12.2025 дополнительную меру социальной поддержки в форме предоставления: […] обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому, бесплатное питание заменяется денежной компенсацией или набором продуктов питания», — сказано в проекте решения. Исключение предусмотрено для обучающихся из семей, находящихся в социально-опасном положении — им бесплатное питание заменят только на продуктовые наборы.
В июле 2022 года в федеральный закон «Об образовании в РФ» были внесены поправки, гарантирующие обучающимся с ОВЗ право на бесплатное двухразовое питание. Тем, кто обучается на дому, гарантируется замена такого питания на выдачу продуктовых наборов либо денежную компенсацию. Ранее власти Прикамья обеспечивали бесплатными продуктовыми наборами учащихся во время пандемии.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.