Махонин назвал ответственных за питание школьников на дистанте

Федеральные министерства объяснили краю, что бесплатное питание для младшей школы положено только в столовой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обеспечивать горячим питанием учеников начальной школы во время домашнего обучения могут местные власти за свой счет. Такое изменение в закон Пермского края «Об образовании» предлагает внести губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Документ размещен на едином портале краевого парламента.

«В целях решения вопроса об охвате бесплатным питанием обучающихся 1-4 классов, обучение которых организовано на дому, вводится положение о праве органов МСУ предусмотреть в отношении таких обучающихся за счет средств местного бюджета дополнительные формы организации питания», — говорится в пояснительной записке к документу. Отмечается, что федеральное законодательство сейчас позволяет оказывать эту услугу только в школах. А приобретение продуктовых наборов и выплата компенсации не допускаются. Об этом говорится в разъяснениях от Минфина и Минпросвещения РФ.

Такие наборы или компенсации смогут получить дети с особенностями здоровья, которые учатся дома в связи с карантином. Это еще одно предложение губернатора в проект закона. Сейчас по закону им положено бесплатное двухразовое питание, деньги на организацию которого выделяет край. В пресс-службе министерства образования обещали прокомментировать законопроект позднее.

С 3 по 13 февраля образовательные учреждения Перми, Соликамска, Березников и Кудымкара были переведены на дистанционное обучение. Краевые власти сообщали, что детям из льготных категорий, которым положено питание в школе, взамен обедов выдадут продуктовые наборы. А младшие школьники такой возможности лишены, но их переведут на усиленное питание при выходе с удаленки.

Поручение по организации горячего питания в младших классах два года назад дал президент России Владимир Путин. На обеспечение 140 тысяч младших школьников в Пермском крае горячим питанием предусмотрено 1,9 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов.

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