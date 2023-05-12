В Прикамье обострилась конкуренция за работников

13 мая 2023 в 02:55 Размер текста - 17 +

В Пермском крае растет кадровый дефицит на рынке труда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По уровню кадрового голода Пермский край находится на девятом месте в Приволжском федеральном округе и на 46 месте в России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru. «В Прикамье по данным за апрель на одну актуальную вакансию приходилось всего 3,4 активных резюме. Это говорит о кадровом дефиците, поскольку еще в марте на одну вакансию в регионе приходилось 4,0 резюме — то есть, конкуренция компаний за работников обострилась», — говорится в исследовании. По данным сервиса топ-менеджеры некоторых компаний до сих пор пребывают в заблуждении, что проблемы большого рынка труда их не касаются. Однако исследование показало, что конкуренция за персонал растет и работодатели начали активно размещать вакансии с хорошими условиями по зарплатам. Специалисты сервиса по поиску работы выяснили — людей на рынке труда не становится больше и соискатели выбирают, где лучше. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае проще всего с поиском работы специалистам из сфер «Банки, инвестиции, лизинг» и «Рабочий персонал». У них на одну вакансию приходится всего по 0,7 резюме. То есть, работы предлагают даже больше, чем есть желающих ее получить.

По уровню кадрового голода Пермский край находится на девятом месте в Приволжском федеральном округе и на 46 месте в России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru. «В Прикамье по данным за апрель на одну актуальную вакансию приходилось всего 3,4 активных резюме. Это говорит о кадровом дефиците, поскольку еще в марте на одну вакансию в регионе приходилось 4,0 резюме — то есть, конкуренция компаний за работников обострилась», — говорится в исследовании. По данным сервиса топ-менеджеры некоторых компаний до сих пор пребывают в заблуждении, что проблемы большого рынка труда их не касаются. Однако исследование показало, что конкуренция за персонал растет и работодатели начали активно размещать вакансии с хорошими условиями по зарплатам. Специалисты сервиса по поиску работы выяснили — людей на рынке труда не становится больше и соискатели выбирают, где лучше. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае проще всего с поиском работы специалистам из сфер «Банки, инвестиции, лизинг» и «Рабочий персонал». У них на одну вакансию приходится всего по 0,7 резюме. То есть, работы предлагают даже больше, чем есть желающих ее получить.