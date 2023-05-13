В Брянской области упали два истребителя и два вертолета: главное к вечеру 13 мая

Вертолет Ми-8 упал в Брянской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Брянской области упали четыре воздушных судна России — два вертолета Ми-8, истребитель-бомбардировщик СУ-34 и истребитель Су-35. В Клинцовском районе был введен в план «Перехват» для поиска диверсантов, причастных к инциденту. URA.RU приводит главные новости к вечеру 13 мая.
- Первый вертолет Ми-8 упал в Брянской области в городе Клинцы. Губернатор области Александр Богомаз заявил, что пострадала одна женщина. Она была доставлена в больницу. Пятый канал передает, что было повреждено пять домостроений. Второй вертолет Ми-8 рухнул в Унечском районе. Факт его падения подтвердил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
- Также 13 мая разбился многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34. Его крушение произошло рядом с украинской границей. По предварительной информации, пилот и штурман не смогли катапультироваться. Также упал истребитель Су-35. По сообщению telegram-канала Baza, погибли все члены экипажей двух вертолетов Ми-8, СУ-34 и Су-35 — всего девять человек.
- Из-за крушения Ми-8 и Су-34 в Клинцовском районе ввели план «Перехват». На территории начался поиск людей, которые причастны к возможной диверсии. МВД России и Минобороны РФ еще не комментировали эту информацию.
- Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть четыре сценария атаки на бахмутском направлении. Он отметил, что армия Украины может ударить по железной дороге и провести наступление по дороге Славянск — Бахмут.
- Германия готова отправить Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму около 2,7 миллиарда евро. Киев получит помощь в ближайшие недели или месяцы.
- Киев может лишиться западной поддержки из-за провала контрнаступления Украины. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибига.
- Военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц отметил, что наступление Украины начнется с обстрелов российских складов. Он отметил, что ВСУ могут также атаковать места сосредоточения российских войск.
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