Spectator назвал главное преимущество России в Черном море

Spectator: НАТО хочет оспорить влияние России в Черном море

14 мая 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

Страны НАТО планируют оспорить влияние России в Черном море Фото: Сергей Русанов © URA.RU Страны НАТО вынуждены усилить военное присутствие в Черном море из-за военных баз России в Крыму. На данный водное пространство находится под контролем российских сил. Об этом написал обозреватель Марк Галеотти в статье для Spectator. «Пока на полуострове развернуты российские силы, Черное море будет по-прежнему подчиняться воле и способности Москвы угрожать и пресекать», — сообщил Марк Галеотти. Из-за военных баз в Крыму страны НАТО вынуждены усиливать свое военное присутствие, отметил автор. Страны НАТО устраивают провокации вблизи российской границы для того, чтобы оспорить доминирование России в Черном море, подчеркнул Галеотти. НАТО считает, что Крымский полуостров находится на линии фронта. По мнению Галеотти, Россия может использовать Крым для атаки по Украине. Однако он не исключил, что Киев планирует провести военную операцию по захвату полуострова. Украинская сторона не раз заявляла, что планирует захватить Крым во время контрнаступления. Для отражения атаки на полуострове была усилена военная защита. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что полуостров полностью защищен.

Страны НАТО вынуждены усилить военное присутствие в Черном море из-за военных баз России в Крыму. На данный водное пространство находится под контролем российских сил. Об этом написал обозреватель Марк Галеотти в статье для Spectator. «Пока на полуострове развернуты российские силы, Черное море будет по-прежнему подчиняться воле и способности Москвы угрожать и пресекать», — сообщил Марк Галеотти. Из-за военных баз в Крыму страны НАТО вынуждены усиливать свое военное присутствие, отметил автор. Страны НАТО устраивают провокации вблизи российской границы для того, чтобы оспорить доминирование России в Черном море, подчеркнул Галеотти. НАТО считает, что Крымский полуостров находится на линии фронта. По мнению Галеотти, Россия может использовать Крым для атаки по Украине. Однако он не исключил, что Киев планирует провести военную операцию по захвату полуострова. Украинская сторона не раз заявляла, что планирует захватить Крым во время контрнаступления. Для отражения атаки на полуострове была усилена военная защита. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что полуостров полностью защищен.