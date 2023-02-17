17 февраля 2023

Российский военачальник раскрыл мечту США о военной базе в Крыму

Генерал-лейтенант Гурулев: в НАТО мечтают о военной базе в Крыму
© Служба новостей «URA.RU»
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Офицер Гурулев заявил, что в НАТО всегда мечтали о базе в Крыму Фото:
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В НАТО всегда мечтали о базе Черноморского флота в Севастополе, поскольку это позволяет контролировать Крым и все Черное море. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

«Они [НАТО] всегда мечтали о базе Черноморского флота в Севастополе. Благодаря ей можно контролировать Крым, а значит и все Черное море», — приводит слова Гурулева telegram-канал «Соловьев».

Генерал-лейтенант отметил, что благодаря российскому флоту Украина остается без критически важных объектов инфраструктуры. «Они остаются без света, газа, боеприпасов, топлива. <…> Поэтому хотелки НАТО и реальность расходятся», — резюмировал офицер.

Ранее URA.RU сообщало, что США воюют на Украине за Черное море. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил, что НАТО будет усиливать свое присутствие от Черного до Балтийского моря. Контр-адмирал России Михаил Чекмасов оценил риски столкновения НАТО и России в Черном море.

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В НАТО всегда мечтали о базе Черноморского флота в Севастополе, поскольку это позволяет контролировать Крым и все Черное море. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Они [НАТО] всегда мечтали о базе Черноморского флота в Севастополе. Благодаря ей можно контролировать Крым, а значит и все Черное море», — приводит слова Гурулева telegram-канал «Соловьев». Генерал-лейтенант отметил, что благодаря российскому флоту Украина остается без критически важных объектов инфраструктуры. «Они остаются без света, газа, боеприпасов, топлива. <…> Поэтому хотелки НАТО и реальность расходятся», — резюмировал офицер. Ранее URA.RU сообщало, что США воюют на Украине за Черное море. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил, что НАТО будет усиливать свое присутствие от Черного до Балтийского моря. Контр-адмирал России Михаил Чекмасов оценил риски столкновения НАТО и России в Черном море.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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