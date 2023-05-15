Врачи вошли в топ зарплатных вакансий в Перми

Вакансия врача стоматолога-ортопеда в одной из частных компаний стала самой высокооплачиваемой в Перми. Специалисту готовы предложить 300 тысяч рублей в месяц, рассказали URA.RU в пресс-службе Superjob. Также в топ зарплатных вакансий города вошла должность врача-хирурга.
«В Перми в мае больше всего готовы платить врачу стоматологу-ортопеду. Компания предлагает зарплату от 300 тысяч рублей и релокационный пакет», — рассказали в пресс-службе. От сотрудника нужно высшее образование, действующий сертификат специалиста и опыт работы от пяти лет.
На третьем месте также оказалась вакансия из медицинской сферы — хирург-имплантолог. Работодатель обещает будущему сотруднику зарплату в 100 тысяч рублей, премии, обучение и льготное обслуживание в клинике. На втором и четвертом месте расположились вакансии менеджера по продажам с зарплатой 112 тысяч рублей и от 80 тысяч рублей в месяц, соответственно. На последнем пятом месте оказался инженер ПТО с зарплатой 75 тысяч рублей.
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