15 мая 2023

Врачи вошли в топ зарплатных вакансий в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи. Курган, машина скорой помощи, вызов врача
Врачу стоматологу-ортопеду готовы платить 300 тысяч рублей в месяц Фото:

Вакансия врача стоматолога-ортопеда в одной из частных компаний стала самой высокооплачиваемой в Перми. Специалисту готовы предложить 300 тысяч рублей в месяц, рассказали URA.RU в пресс-службе Superjob. Также в топ зарплатных вакансий города вошла должность врача-хирурга.

«В Перми в мае больше всего готовы платить врачу стоматологу-ортопеду. Компания предлагает зарплату от 300 тысяч рублей и релокационный пакет», — рассказали в пресс-службе. От сотрудника нужно высшее образование, действующий сертификат специалиста и опыт работы от пяти лет.

На третьем месте также оказалась вакансия из медицинской сферы — хирург-имплантолог. Работодатель обещает будущему сотруднику зарплату в 100 тысяч рублей, премии, обучение и льготное обслуживание в клинике. На втором и четвертом месте расположились вакансии менеджера по продажам с зарплатой 112 тысяч рублей и от 80 тысяч рублей в месяц, соответственно. На последнем пятом месте оказался инженер ПТО с зарплатой 75 тысяч рублей.

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Вакансия врача стоматолога-ортопеда в одной из частных компаний стала самой высокооплачиваемой в Перми. Специалисту готовы предложить 300 тысяч рублей в месяц, рассказали URA.RU в пресс-службе Superjob. Также в топ зарплатных вакансий города вошла должность врача-хирурга. «В Перми в мае больше всего готовы платить врачу стоматологу-ортопеду. Компания предлагает зарплату от 300 тысяч рублей и релокационный пакет», — рассказали в пресс-службе. От сотрудника нужно высшее образование, действующий сертификат специалиста и опыт работы от пяти лет. На третьем месте также оказалась вакансия из медицинской сферы — хирург-имплантолог. Работодатель обещает будущему сотруднику зарплату в 100 тысяч рублей, премии, обучение и льготное обслуживание в клинике. На втором и четвертом месте расположились вакансии менеджера по продажам с зарплатой 112 тысяч рублей и от 80 тысяч рублей в месяц, соответственно. На последнем пятом месте оказался инженер ПТО с зарплатой 75 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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