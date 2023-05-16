В пермских вузах будут бесплатно кормить школьников

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Столовая в школе №112. Пермь, школьная столовая, линия раздачи
Ученики профильных школ получат право бесплатно питаться Фото:

Школьники, обучающиеся в профильных школах при пермских вузах смогут бесплатно питаться в столовых. для этого семья должна иметь статус малоимущей. Соответствующий законопроект был внесен в краевой парламент, он должен будет расширить количество пермских школьников, которым положено бесплатное питание. Об этом говорится в официальном telegram-канале заксобрания Пермского края.

«Проектом закона предлагается расширить категории получателей бесплатного питания в школах. К ним предлагается отнести школьников, которые проходят обучение в профильных школах при вузах», — говорится в посте.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский классический и политехнический университеты организовали на своей территории профильные классы для старшеклассников. Занятия с учениками профильных школ проводятся на территории вузов. Обучение разделено на несколько направлений, предполагается, что после окончания такой профильной школы, ученик поступит в вуз, где продолжит получать углубленное образование по выбранной специальности.

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Школьники, обучающиеся в профильных школах при пермских вузах смогут бесплатно питаться в столовых. для этого семья должна иметь статус малоимущей. Соответствующий законопроект был внесен в краевой парламент, он должен будет расширить количество пермских школьников, которым положено бесплатное питание. Об этом говорится в официальном telegram-канале заксобрания Пермского края. «Проектом закона предлагается расширить категории получателей бесплатного питания в школах. К ним предлагается отнести школьников, которые проходят обучение в профильных школах при вузах», — говорится в посте. Ранее URA.RU сообщало, что пермский классический и политехнический университеты организовали на своей территории профильные классы для старшеклассников. Занятия с учениками профильных школ проводятся на территории вузов. Обучение разделено на несколько направлений, предполагается, что после окончания такой профильной школы, ученик поступит в вуз, где продолжит получать углубленное образование по выбранной специальности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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