Пермяк из-за денег пытался зарубить коллегу топором

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Рейд руководителей города по социальным объектам. Курган, топор
Обезвредить нападавшего удалось при помощи соседей Фото:

Житель Кунгура пришел с топором к своему коллеге, задолжавшем ему денег и попытался убить его. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Житель Кунгура дал денег в долг своему знакомому, с которым вместе работал. После того, как должник не вернул деньги в срок, а на звонки перестал отвечать, пермяк вооружился ножом и пришел к коллеге в гости. После того как открылась дверь, мужчина замахнулся топором и ударил, но не попал по своему знакомому из-за того, что тот уклонился. На помощь пришли соседи должника, которые обезвредили нападавшего и вызвали полицию», — рассказали в ведомстве.

Оказалось, что нападавший пермяк уже был несколько раз судим за различные преступления. Суд признал его виновным в покушении на убийство и отправил в колонию строгого режима на шесть лет.

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Житель Кунгура пришел с топором к своему коллеге, задолжавшем ему денег и попытался убить его. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Житель Кунгура дал денег в долг своему знакомому, с которым вместе работал. После того, как должник не вернул деньги в срок, а на звонки перестал отвечать, пермяк вооружился ножом и пришел к коллеге в гости. После того как открылась дверь, мужчина замахнулся топором и ударил, но не попал по своему знакомому из-за того, что тот уклонился. На помощь пришли соседи должника, которые обезвредили нападавшего и вызвали полицию», — рассказали в ведомстве. Оказалось, что нападавший пермяк уже был несколько раз судим за различные преступления. Суд признал его виновным в покушении на убийство и отправил в колонию строгого режима на шесть лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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