Пермяк из-за денег пытался зарубить коллегу топором

16 мая 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

Обезвредить нападавшего удалось при помощи соседей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Житель Кунгура пришел с топором к своему коллеге, задолжавшем ему денег и попытался убить его. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Житель Кунгура дал денег в долг своему знакомому, с которым вместе работал. После того, как должник не вернул деньги в срок, а на звонки перестал отвечать, пермяк вооружился ножом и пришел к коллеге в гости. После того как открылась дверь, мужчина замахнулся топором и ударил, но не попал по своему знакомому из-за того, что тот уклонился. На помощь пришли соседи должника, которые обезвредили нападавшего и вызвали полицию», — рассказали в ведомстве. Оказалось, что нападавший пермяк уже был несколько раз судим за различные преступления. Суд признал его виновным в покушении на убийство и отправил в колонию строгого режима на шесть лет.

Житель Кунгура пришел с топором к своему коллеге, задолжавшем ему денег и попытался убить его. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Житель Кунгура дал денег в долг своему знакомому, с которым вместе работал. После того, как должник не вернул деньги в срок, а на звонки перестал отвечать, пермяк вооружился ножом и пришел к коллеге в гости. После того как открылась дверь, мужчина замахнулся топором и ударил, но не попал по своему знакомому из-за того, что тот уклонился. На помощь пришли соседи должника, которые обезвредили нападавшего и вызвали полицию», — рассказали в ведомстве. Оказалось, что нападавший пермяк уже был несколько раз судим за различные преступления. Суд признал его виновным в покушении на убийство и отправил в колонию строгого режима на шесть лет.