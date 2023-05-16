Пермяк, устроивший смертельное ДТП на остановке, не сразу рассказал о причине аварии

17 мая 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

В результате ДТП погибло три человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пенсионер Сергей Ощепков из Перми, который устроил аварию на площади Карла Маркса в сентябре 2021 года, не сразу сказал о том, что причиной аварии стал его обморок. Информация об этом была озвучена в Пермском краевом суде, где рассматриваются апелляционные жалобы на приговор районного суда, отправившего водителя в колонии-поселение на 3 года. В показаниях, которые Ощепков давал сотруднику ГИБДД сразу после аварии, он сообщил, что ехал домой после того как отвез жену к дочери, на площади Карла Маркса он допустил наезд на остановку. Вечером того же дня, находясь уже в статусе подозреваемого, Ощепков сообщил про обморок, из-за которого произошла авария. «Я не знал, что это настолько важно, поэтому сразу не сказал об этом сотруднику ДПС», — прокомментировал свои слова Ощепков. Ранее URA.RU сообщало, что осенним утром 2021 года 70-летний Ощепков, находясь за рулем иномарки, влетел в остановку с людьми. В результате аварии три человека погибли, еще одна женщина получила различные травмы. Суд первой инстанции приговорил Ощепкова к трем годам колонии-поселения, но ни сторона защиты, ни потерпевшие не согласны с приговором и заявили апелляционные жалобы.

Пенсионер Сергей Ощепков из Перми, который устроил аварию на площади Карла Маркса в сентябре 2021 года, не сразу сказал о том, что причиной аварии стал его обморок. Информация об этом была озвучена в Пермском краевом суде, где рассматриваются апелляционные жалобы на приговор районного суда, отправившего водителя в колонии-поселение на 3 года. В показаниях, которые Ощепков давал сотруднику ГИБДД сразу после аварии, он сообщил, что ехал домой после того как отвез жену к дочери, на площади Карла Маркса он допустил наезд на остановку. Вечером того же дня, находясь уже в статусе подозреваемого, Ощепков сообщил про обморок, из-за которого произошла авария. «Я не знал, что это настолько важно, поэтому сразу не сказал об этом сотруднику ДПС», — прокомментировал свои слова Ощепков. Ранее URA.RU сообщало, что осенним утром 2021 года 70-летний Ощепков, находясь за рулем иномарки, влетел в остановку с людьми. В результате аварии три человека погибли, еще одна женщина получила различные травмы. Суд первой инстанции приговорил Ощепкова к трем годам колонии-поселения, но ни сторона защиты, ни потерпевшие не согласны с приговором и заявили апелляционные жалобы.