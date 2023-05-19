На чердаках пермского университета заперли участников «Ночи музеев»

19 мая 2023 в 19:12 Размер текста - 17 +

Под замком экскурсанты провели немного времени Фото: Илья Московец © URA.RU Пермский классический университет (ПГНИУ) в рамках акции «Ночь музеев» впервые за много лет открыл для посетителей подвалы и чердаки старейших корпусов. Экскурсия вызвала ажиотаж, и за всеми участниками было не уследить, передает корреспондент URA.RU. В итоге несколько человек, затерявшиеся в закоулках заброшенных лабораторий, оказались заперты. «Вместо запланированных 15 человек на экскурсию пришли несколько десятков. В чердачных помещениях четвертого корпуса очень много коридорчиков и комнатушек — заблудиться там легко, а уследить за любопытными экскурсантами сложно. Но все, оказавшиеся взаперти, были освобождены волонтерами. Все остались довольны приключением», — рассказал журналист агентства. ПГНИУ традиционно начинает «Ночь музеев» раньше всех. Уже 19 мая кампус вуза и его многочисленные музеи принимают гостей.

Пермский классический университет (ПГНИУ) в рамках акции «Ночь музеев» впервые за много лет открыл для посетителей подвалы и чердаки старейших корпусов. Экскурсия вызвала ажиотаж, и за всеми участниками было не уследить, передает корреспондент URA.RU. В итоге несколько человек, затерявшиеся в закоулках заброшенных лабораторий, оказались заперты. «Вместо запланированных 15 человек на экскурсию пришли несколько десятков. В чердачных помещениях четвертого корпуса очень много коридорчиков и комнатушек — заблудиться там легко, а уследить за любопытными экскурсантами сложно. Но все, оказавшиеся взаперти, были освобождены волонтерами. Все остались довольны приключением», — рассказал журналист агентства. ПГНИУ традиционно начинает «Ночь музеев» раньше всех. Уже 19 мая кампус вуза и его многочисленные музеи принимают гостей.