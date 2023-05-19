На чердаках пермского университета заперли участников «Ночи музеев»

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Клипарт. Магнитогорск, замок, подвал дома
Под замком экскурсанты провели немного времени Фото:

Пермский классический университет (ПГНИУ) в рамках акции «Ночь музеев» впервые за много лет открыл для посетителей подвалы и чердаки старейших корпусов. Экскурсия вызвала ажиотаж, и за всеми участниками было не уследить, передает корреспондент URA.RU. В итоге несколько человек, затерявшиеся в закоулках заброшенных лабораторий, оказались заперты.

«Вместо запланированных 15 человек на экскурсию пришли несколько десятков. В чердачных помещениях четвертого корпуса очень много коридорчиков и комнатушек — заблудиться там легко, а уследить за любопытными экскурсантами сложно. Но все, оказавшиеся взаперти, были освобождены волонтерами. Все остались довольны приключением», — рассказал журналист агентства.

ПГНИУ традиционно начинает «Ночь музеев» раньше всех. Уже 19 мая кампус вуза и его многочисленные музеи принимают гостей.

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Пермский классический университет (ПГНИУ) в рамках акции «Ночь музеев» впервые за много лет открыл для посетителей подвалы и чердаки старейших корпусов. Экскурсия вызвала ажиотаж, и за всеми участниками было не уследить, передает корреспондент URA.RU. В итоге несколько человек, затерявшиеся в закоулках заброшенных лабораторий, оказались заперты. «Вместо запланированных 15 человек на экскурсию пришли несколько десятков. В чердачных помещениях четвертого корпуса очень много коридорчиков и комнатушек — заблудиться там легко, а уследить за любопытными экскурсантами сложно. Но все, оказавшиеся взаперти, были освобождены волонтерами. Все остались довольны приключением», — рассказал журналист агентства. ПГНИУ традиционно начинает «Ночь музеев» раньше всех. Уже 19 мая кампус вуза и его многочисленные музеи принимают гостей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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