Синоптики пообещали заморозки в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Морозы. Курган, погода, заморозки, иней, ветка дерева, холод
Температура воздуха опустится в регионе до -3 градусов Фото:

В ночь на 16 мая в Свердловской области ожидаются заморозки. Такое предупреждение опубликовано на сайте Уральского гидрометцентра.

«Ночью 16 мая в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°», — говорится в сообщении синоптиков. В ночь на 15 мая в регионе также были заморозки. При этом днем стоит сухая и теплая погода.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 16 мая в Свердловской области ожидаются заморозки. Такое предупреждение опубликовано на сайте Уральского гидрометцентра. «Ночью 16 мая в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°», — говорится в сообщении синоптиков. В ночь на 15 мая в регионе также были заморозки. При этом днем стоит сухая и теплая погода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...