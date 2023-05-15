Синоптики пообещали заморозки в Свердловской области

15 мая 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

Температура воздуха опустится в регионе до -3 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ночь на 16 мая в Свердловской области ожидаются заморозки. Такое предупреждение опубликовано на сайте Уральского гидрометцентра. «Ночью 16 мая в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°», — говорится в сообщении синоптиков. В ночь на 15 мая в регионе также были заморозки. При этом днем стоит сухая и теплая погода.

В ночь на 16 мая в Свердловской области ожидаются заморозки. Такое предупреждение опубликовано на сайте Уральского гидрометцентра. «Ночью 16 мая в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°», — говорится в сообщении синоптиков. В ночь на 15 мая в регионе также были заморозки. При этом днем стоит сухая и теплая погода.