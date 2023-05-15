Синоптики пообещали заморозки в Свердловской области

Температура воздуха опустится в регионе до -3 градусов
В ночь на 16 мая в Свердловской области ожидаются заморозки. Такое предупреждение опубликовано на сайте Уральского гидрометцентра.
«Ночью 16 мая в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°», — говорится в сообщении синоптиков. В ночь на 15 мая в регионе также были заморозки. При этом днем стоит сухая и теплая погода.
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