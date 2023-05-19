Бойцы считают, что гуси лучше собак охраняют жилище
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бойцы из Челябинской области показали гуся, который охраняет их блиндажи в зоне спецоперации. Видеозапись с птицей размещена в волонтерском паблике.
«Мы получили привет от разведки. Они нам прислали видео о своих животных: зайчик и гусь Дрон», — рассказали волонтеры в паблике «Помощь военным на СВО „Вместе Копейск. Южный Урал“» в соцсети «ВКонтакте».
По информации бойцов, гуси охраняют жилище лучше, чем собаки. Также рядом с блиндажом челябинцев живет заяц в укрытии.
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