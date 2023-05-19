Челябинские бойцы показали гуся, который охраняет блиндажи на фронте. Видео

20 мая 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

Бойцы считают, что гуси лучше собак охраняют жилище Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы из Челябинской области показали гуся, который охраняет их блиндажи в зоне спецоперации. Видеозапись с птицей размещена в волонтерском паблике. «Мы получили привет от разведки. Они нам прислали видео о своих животных: зайчик и гусь Дрон», — рассказали волонтеры в паблике «Помощь военным на СВО „Вместе Копейск. Южный Урал“» в соцсети «ВКонтакте». По информации бойцов, гуси охраняют жилище лучше, чем собаки. Также рядом с блиндажом челябинцев живет заяц в укрытии.

Бойцы из Челябинской области показали гуся, который охраняет их блиндажи в зоне спецоперации. Видеозапись с птицей размещена в волонтерском паблике. «Мы получили привет от разведки. Они нам прислали видео о своих животных: зайчик и гусь Дрон», — рассказали волонтеры в паблике «Помощь военным на СВО „Вместе Копейск. Южный Урал“» в соцсети «ВКонтакте». По информации бойцов, гуси охраняют жилище лучше, чем собаки. Также рядом с блиндажом челябинцев живет заяц в укрытии.