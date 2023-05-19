19 мая 2023

Челябинские бойцы показали гуся, который охраняет блиндажи на фронте. Видео

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Страусиная ферма. Пермь, гусь, гуси
Бойцы считают, что гуси лучше собак охраняют жилище Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы из Челябинской области показали гуся, который охраняет их блиндажи в зоне спецоперации. Видеозапись с птицей размещена в волонтерском паблике.

«Мы получили привет от разведки. Они нам прислали видео о своих животных: зайчик и гусь Дрон», — рассказали волонтеры в паблике «Помощь военным на СВО „Вместе Копейск. Южный Урал“» в соцсети «ВКонтакте».

По информации бойцов, гуси охраняют жилище лучше, чем собаки. Также рядом с блиндажом челябинцев живет заяц в укрытии.

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Бойцы из Челябинской области показали гуся, который охраняет их блиндажи в зоне спецоперации. Видеозапись с птицей размещена в волонтерском паблике. «Мы получили привет от разведки. Они нам прислали видео о своих животных: зайчик и гусь Дрон», — рассказали волонтеры в паблике «Помощь военным на СВО „Вместе Копейск. Южный Урал“» в соцсети «ВКонтакте». По информации бойцов, гуси охраняют жилище лучше, чем собаки. Также рядом с блиндажом челябинцев живет заяц в укрытии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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