20 мая 2023
19 мая 2023

Грузовик перевернулся в Челябинске и заблокировал дорогу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на въезде в город дают разъяснения по поводу режима. Курган, граница, гибдд, дпс, въезд в город, пост гаи
ГИБДД выясняет обстоятельства аварии Фото:

В Челябинске грузовой «ГАЗ» перевернулся и заблокировал часть дороги. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинску.

«Авария произошла на улице Каслинской. Водитель 1997 года рождения за рулем „ГАЗа“, двигаясь по улице Новомеханической от улицы Российской, на повороте произвел опрокидывание транспортного средства», — уточнили в челябинской Госавтоинспекции.

В результате ДТП никто не пострадал. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото:

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В Челябинске грузовой «ГАЗ» перевернулся и заблокировал часть дороги. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинску. «Авария произошла на улице Каслинской. Водитель 1997 года рождения за рулем „ГАЗа“, двигаясь по улице Новомеханической от улицы Российской, на повороте произвел опрокидывание транспортного средства», — уточнили в челябинской Госавтоинспекции. В результате ДТП никто не пострадал. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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