Грузовик перевернулся в Челябинске и заблокировал дорогу. Фото

21 мая 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

ГИБДД выясняет обстоятельства аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске грузовой «ГАЗ» перевернулся и заблокировал часть дороги. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинску. «Авария произошла на улице Каслинской. Водитель 1997 года рождения за рулем „ГАЗа“, двигаясь по улице Новомеханической от улицы Российской, на повороте произвел опрокидывание транспортного средства», — уточнили в челябинской Госавтоинспекции. В результате ДТП никто не пострадал. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: УГИБДД по Челябинску

В Челябинске грузовой «ГАЗ» перевернулся и заблокировал часть дороги. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинску. «Авария произошла на улице Каслинской. Водитель 1997 года рождения за рулем „ГАЗа“, двигаясь по улице Новомеханической от улицы Российской, на повороте произвел опрокидывание транспортного средства», — уточнили в челябинской Госавтоинспекции. В результате ДТП никто не пострадал. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.