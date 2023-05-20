ГИБДД выясняет обстоятельства аварии
В Челябинске грузовой «ГАЗ» перевернулся и заблокировал часть дороги. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинску.
«Авария произошла на улице Каслинской. Водитель 1997 года рождения за рулем „ГАЗа“, двигаясь по улице Новомеханической от улицы Российской, на повороте произвел опрокидывание транспортного средства», — уточнили в челябинской Госавтоинспекции.
В результате ДТП никто не пострадал. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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