В Екатеринбурге пожарные спасли более 30 людей из горящей многоэтажки. Фото

21 мая 2023 в 22:32 Размер текста - 17 +

Из горящей многоэтажки спасатели эвакуировали 35 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге спасатели эвакуировали 35 человек, включая пятерых детей, из многоэтажки на улице Авиационная. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «Произошло возгорание в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома — горели личные вещи на площади 15 квадратных метров. Были эвакуированы 35 человек из них пятеро детей. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в пресс-службе ведомства. Пожар произошел 21 мая в 20:43, спасателям удалось ликвидировать огонь уже через 11 минут. В тушении возгорания участвовало 20 огнеборцев и шесть пожарных машин. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге спасатели эвакуировали 35 человек, включая пятерых детей, из многоэтажки на улице Авиационная. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «Произошло возгорание в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома — горели личные вещи на площади 15 квадратных метров. Были эвакуированы 35 человек из них пятеро детей. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в пресс-службе ведомства. Пожар произошел 21 мая в 20:43, спасателям удалось ликвидировать огонь уже через 11 минут. В тушении возгорания участвовало 20 огнеборцев и шесть пожарных машин.