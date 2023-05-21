В Екатеринбурге пожарные спасли более 30 людей из горящей многоэтажки. Фото

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Учения МЧС. Курган, мчс, эвакуация, пожар, спасатели, задымление, пожарные
Из горящей многоэтажки спасатели эвакуировали 35 человек Фото:

В Екатеринбурге спасатели эвакуировали 35 человек, включая пятерых детей, из многоэтажки на улице Авиационная. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Произошло возгорание в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома — горели личные вещи на площади 15 квадратных метров. Были эвакуированы 35 человек из них пятеро детей. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел 21 мая в 20:43, спасателям удалось ликвидировать огонь уже через 11 минут. В тушении возгорания участвовало 20 огнеборцев и шесть пожарных машин.

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В Екатеринбурге спасатели эвакуировали 35 человек, включая пятерых детей, из многоэтажки на улице Авиационная. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «Произошло возгорание в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома — горели личные вещи на площади 15 квадратных метров. Были эвакуированы 35 человек из них пятеро детей. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в пресс-службе ведомства. Пожар произошел 21 мая в 20:43, спасателям удалось ликвидировать огонь уже через 11 минут. В тушении возгорания участвовало 20 огнеборцев и шесть пожарных машин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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