Из горящей многоэтажки спасатели эвакуировали 35 человек
В Екатеринбурге спасатели эвакуировали 35 человек, включая пятерых детей, из многоэтажки на улице Авиационная. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Произошло возгорание в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома — горели личные вещи на площади 15 квадратных метров. Были эвакуированы 35 человек из них пятеро детей. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Пожар произошел 21 мая в 20:43, спасателям удалось ликвидировать огонь уже через 11 минут. В тушении возгорания участвовало 20 огнеборцев и шесть пожарных машин.
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