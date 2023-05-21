«РВ»: Киев публикует фейки о ведении ВСУ боевых операций в Артемовске 22 мая 2023 в 02:31 Размер текста - 17 + ССО публикует старые видео, где солдаты ВСУ находятся в Артемовске Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Силы специальных операций Украины (ССО) получили распоряжение о вбросе старых видео из Артемовска (Бахмут) с целью убедить всех в том, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) до сих пор находятся в городе. Сделано это с задачей удержать боевой дух, о чем рассказал военкоры РФ. «Украинские психвойска [ССО] получили задание вбрасывать ранее снятые видео, делая вид, что якобы это они бродят по городу сейчас», — указано в telegram-канале «Военкоры русской весны» (« РВ» ). По их мнению, таким образом в Украине пытаются справиться с падением боевого духа в рядах ВСУ. Ранее стало известно, что Артемовск 20 мая был полностью взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал создатель компании Евгений Пригожин, который позже заявил, что дальше «вагнеровцы» не пойдут. До 25 числа они передадут свои позиции Минобороны РФ и покинут зону боевых действий. Силы специальных операций Украины (ССО) получили распоряжение о вбросе старых видео из Артемовска (Бахмут) с целью убедить всех в том, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) до сих пор находятся в городе. Сделано это с задачей удержать боевой дух, о чем рассказал военкоры РФ. «Украинские психвойска [ССО] получили задание вбрасывать ранее снятые видео, делая вид, что якобы это они бродят по городу сейчас», — указано в telegram-канале «Военкоры русской весны» («РВ»). По их мнению, таким образом в Украине пытаются справиться с падением боевого духа в рядах ВСУ. Ранее стало известно, что Артемовск 20 мая был полностью взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал создатель компании Евгений Пригожин, который позже заявил, что дальше «вагнеровцы» не пойдут. До 25 числа они передадут свои позиции Минобороны РФ и покинут зону боевых действий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям