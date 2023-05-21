21 мая 2023

Пригожин высказался о наступлении бойцов ЧВК «Вагнер»

Пригожин опроверг заявления о наступлении бойцов ЧВК «Вагнер» после освобождения Артемовска
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военные, солдат, служба в армии, мобилизация, мобилизованные, подготовка военных
Глава ЧВК «Вагнер» опроверг заявления о наступлении бойцов на Хромово Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ЧВК «Вагнер» окончательно покидают зону боевых действий, в том числе и Бахмут (Артемовск), и не ведут никаких наступательных действий. Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин. Так он прокомментировал появившуюся у военкоров информацию о продвижении «вагнеровцев» в направлении поселка Хромово.

«ЧВК „Вагнер“ сегодня никуда не продвигалась. Все территории, которые мы обещали захватить, мы захватили до последнего квадратного сантиметра. <…> Мы, как я и заявлял, передаем свои позиции Министерству обороны и с 25 числа покидаем зону боевых действий», — передает слова Пригожина его пресс-служба в Telegram.

По его словам, всего бойцы ЧВК «Вагнер» провели в зоне СВО 428 дней. Сейчас им необходимо переформироваться и получить дооснащение. Только тогда они смогут вернуться на передовые позиции.

Ранее российские военкоры заявили, что бойцы ЧВК «Вагнер» начали штурмовать направление в районе Хромового. Они ссылались на военных аналитиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Днем ранее, 20 числа, бойцы ЧВК «Вагнер» полностью взяли под контроль Бахмут. Бои за город шли с августа 2022 года.

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Бойцы ЧВК «Вагнер» окончательно покидают зону боевых действий, в том числе и Бахмут (Артемовск), и не ведут никаких наступательных действий. Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин. Так он прокомментировал появившуюся у военкоров информацию о продвижении «вагнеровцев» в направлении поселка Хромово. «ЧВК „Вагнер“ сегодня никуда не продвигалась. Все территории, которые мы обещали захватить, мы захватили до последнего квадратного сантиметра. <…> Мы, как я и заявлял, передаем свои позиции Министерству обороны и с 25 числа покидаем зону боевых действий», — передает слова Пригожина его пресс-служба в Telegram. По его словам, всего бойцы ЧВК «Вагнер» провели в зоне СВО 428 дней. Сейчас им необходимо переформироваться и получить дооснащение. Только тогда они смогут вернуться на передовые позиции. Ранее российские военкоры заявили, что бойцы ЧВК «Вагнер» начали штурмовать направление в районе Хромового. Они ссылались на военных аналитиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Днем ранее, 20 числа, бойцы ЧВК «Вагнер» полностью взяли под контроль Бахмут. Бои за город шли с августа 2022 года.
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