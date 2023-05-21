В ТЮЗе попросили мэра Перми оплатить зал для его выступления с ежегодным отчетом

22 мая 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

Алексею Демкину предложили заплатить за аренду зала ТЮЗа Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Скандал между мэрией Перми и руководством театра юного зрителя разразился накануне ежегодного отчета главы города Алексея Демкина. Свое обращение он планировал оглашать в стенах ТЮЗа, с которого мэрия неожиданно запросила более 600 тысяч рублей за перекрытие улицы для строительств новой сцены театра. В ответ директор учреждения Артем Агеев предложил мэру заплатить за аренду зала. «Требование от бюджетного учреждения, коим является МАУК „Пермский ТЮЗ“ каких-либо компенсаций при правомерном и согласованном администрацией г. Перми поведении учреждения, является необоснованным и противоречащим предыдущему поведению администрации по согласованию введенного ограничения движения. В связи с планированием провести 23.05.2023 на площадке МАУК „Пермский ТЮЗ“ выездной части пленарного заседания Пермской городской Думы, а именно обращения Главы города Перми Алексея Николаевича Демкина, просим Вас рассмотреть возможность применить принцип взаимозачета и на основании положения о предоставлении услуг МАУК „Пермский ТЮЗ“ заключить контракт о возмездном проведении мероприятия», — говорится в письме Агеева Демкину. Ранее URA.RU рассказывало, что мэрия Перми потребовала возместить более 600 тысяч рублей из-за перекрытых платных парковок, территория которых потребовалась строителям новой сцены ТЮЗа. Директор театра Артем Агеев попросил губернатора Дмитрия Махонина с 1 января 2024 года перевести муниципальный городской театр на содержание бюджета Пермского края. Тот обещал рассмотреть вопрос. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Скандал между мэрией Перми и руководством театра юного зрителя разразился накануне ежегодного отчета главы города Алексея Демкина. Свое обращение он планировал оглашать в стенах ТЮЗа, с которого мэрия неожиданно запросила более 600 тысяч рублей за перекрытие улицы для строительств новой сцены театра. В ответ директор учреждения Артем Агеев предложил мэру заплатить за аренду зала. «Требование от бюджетного учреждения, коим является МАУК „Пермский ТЮЗ“ каких-либо компенсаций при правомерном и согласованном администрацией г. Перми поведении учреждения, является необоснованным и противоречащим предыдущему поведению администрации по согласованию введенного ограничения движения. В связи с планированием провести 23.05.2023 на площадке МАУК „Пермский ТЮЗ“ выездной части пленарного заседания Пермской городской Думы, а именно обращения Главы города Перми Алексея Николаевича Демкина, просим Вас рассмотреть возможность применить принцип взаимозачета и на основании положения о предоставлении услуг МАУК „Пермский ТЮЗ“ заключить контракт о возмездном проведении мероприятия», — говорится в письме Агеева Демкину. Ранее URA.RU рассказывало, что мэрия Перми потребовала возместить более 600 тысяч рублей из-за перекрытых платных парковок, территория которых потребовалась строителям новой сцены ТЮЗа. Директор театра Артем Агеев попросил губернатора Дмитрия Махонина с 1 января 2024 года перевести муниципальный городской театр на содержание бюджета Пермского края. Тот обещал рассмотреть вопрос.