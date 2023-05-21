Челябинский политик получил награду от главы ДНР

Дамир Утарбеков получил почетную грамоту за значительный вклад в развитие ДНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат заксобрания Челябинской области Дамир Утарбеков, являющийся руководителем направления коммуникаций в центральном штабе МГЕР, получил почетную грамоту за значительный вклад в развитие Донецкой народной республики от врио главы ДНР Дениса Пушилина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МГЕР.

«Утарбеков — был одним из организаторов гуманитарной миссии „Единой России“ в Донбассе с марта 2022 года. Ее центры и представители действовали как в Донецке и Луганске, так и в небезопасных населенных пунктах, приближенных в линии боевого сосприкоснования: Лисичанске, Северо-Донецке, Кременной», — заявили URA.RU в пресс-службе.

В МГЕР отметили, что волонтеры гуманитарной миссии работают в качестве медбратьев в прифронтовых госпиталях. Также они помогают с организацией доставки продуктов и эвакуацией жителей из прифронтовой зоны.

Ранее Утарбеков развернул гигантский флаг РФ в городе Купянск под Харьковом. Так тысячи жителей освобожденных украинских городов и поселков присоединились к чествованию российского триколора.