21 мая 2023

Челябинский политик получил награду от главы ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня Победы. Челябинск, утарбеков дамир
Дамир Утарбеков получил почетную грамоту за значительный вклад в развитие ДНР Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области Дамир Утарбеков, являющийся руководителем направления коммуникаций в центральном штабе МГЕР, получил почетную грамоту за значительный вклад в развитие Донецкой народной республики от врио главы ДНР Дениса Пушилина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МГЕР.

«Утарбеков — был одним из организаторов гуманитарной миссии „Единой России“ в Донбассе с марта 2022 года. Ее центры и представители действовали как в Донецке и Луганске, так и в небезопасных населенных пунктах, приближенных в линии боевого сосприкоснования: Лисичанске, Северо-Донецке, Кременной», — заявили URA.RU в пресс-службе.

В МГЕР отметили, что волонтеры гуманитарной миссии работают в качестве медбратьев в прифронтовых госпиталях. Также они помогают с организацией доставки продуктов и эвакуацией жителей из прифронтовой зоны.

Ранее Утарбеков развернул гигантский флаг РФ в городе Купянск под Харьковом. Так тысячи жителей освобожденных украинских городов и поселков присоединились к чествованию российского триколора.

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Депутат заксобрания Челябинской области Дамир Утарбеков, являющийся руководителем направления коммуникаций в центральном штабе МГЕР, получил почетную грамоту за значительный вклад в развитие Донецкой народной республики от врио главы ДНР Дениса Пушилина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МГЕР. «Утарбеков — был одним из организаторов гуманитарной миссии „Единой России“ в Донбассе с марта 2022 года. Ее центры и представители действовали как в Донецке и Луганске, так и в небезопасных населенных пунктах, приближенных в линии боевого сосприкоснования: Лисичанске, Северо-Донецке, Кременной», — заявили URA.RU в пресс-службе. В МГЕР отметили, что волонтеры гуманитарной миссии работают в качестве медбратьев в прифронтовых госпиталях. Также они помогают с организацией доставки продуктов и эвакуацией жителей из прифронтовой зоны. Ранее Утарбеков развернул гигантский флаг РФ в городе Купянск под Харьковом. Так тысячи жителей освобожденных украинских городов и поселков присоединились к чествованию российского триколора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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