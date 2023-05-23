Пьяный пермяк совратил детей в лифте

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Приговор по Казанцеву. Екатеринбург, арест, суд, наручники, задержание
Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения Фото:

Жителя Перми ждет суд за иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек. Две из них стали жертвами мужчины в лифте одного из многоэтажных домов. Об этом сообщает СУ СК по Пермскому краю на своем сайте.

«Проследовав за ними и дождавшись, когда двери лифта закроются, обвиняемый совершил в отношении несовершеннолетних потерпевших иные действия сексуального характера», — говорится на сайте. По версии следствия пермяк был пьян.

После того, как мужчина вышел из лифта, он увидел двух других несовершеннолетних, в отношении которых совершил аналогичное преступление. Уголовное дело направлено в суд. Преступнику может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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Жителя Перми ждет суд за иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек. Две из них стали жертвами мужчины в лифте одного из многоэтажных домов. Об этом сообщает СУ СК по Пермскому краю на своем сайте. «Проследовав за ними и дождавшись, когда двери лифта закроются, обвиняемый совершил в отношении несовершеннолетних потерпевших иные действия сексуального характера», — говорится на сайте. По версии следствия пермяк был пьян. После того, как мужчина вышел из лифта, он увидел двух других несовершеннолетних, в отношении которых совершил аналогичное преступление. Уголовное дело направлено в суд. Преступнику может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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