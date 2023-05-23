23 мая 2023

Челябинский депутат призвала отказаться от поездок в Турцию

Челябинский депутат Мухометьярова: россияне должны отказаться от отдыха в Турции из-за СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Законодательного собрания Челябинской области. Челябинск, мухометьярова ольга
Ольга Мухометьярова считает, что россияне должны бойкотировать Турцию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова призвала россиян отказаться от путешествий в Турцию, поскольку ВСУ использовали ракеты, переданные этой страной, при обстреле Ясиноватой. Парламентарий попала под обстрел, когда находилась на Донбассе с гуманитарной миссией.

«Я была в эпицентре обстрела 17 мая. На месте обстрела найдены фрагменты ракет TR-122 (MTR), переданные Турцией Украине. […] Считаю, что народ России должен проявить братскую солидарность с мирными жителями Донбасса и отказаться (на время) от поездок в Турцию», — написала Ольга Мухометьярова в своем telegram-канале.

Она подчеркнула, что при обстреле 17 мая были разрушены жилые многоквартирные дома. Ранения получили мирные жители.

Ранее Мухометьярова сообщала, что попала под артиллерийский обстрел в Ясиноватой, где находилась с гуманитарной миссией. Она рассказала, что ВСУ бомбили мирное население.

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Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова призвала россиян отказаться от путешествий в Турцию, поскольку ВСУ использовали ракеты, переданные этой страной, при обстреле Ясиноватой. Парламентарий попала под обстрел, когда находилась на Донбассе с гуманитарной миссией. «Я была в эпицентре обстрела 17 мая. На месте обстрела найдены фрагменты ракет TR-122 (MTR), переданные Турцией Украине. […] Считаю, что народ России должен проявить братскую солидарность с мирными жителями Донбасса и отказаться (на время) от поездок в Турцию», — написала Ольга Мухометьярова в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что при обстреле 17 мая были разрушены жилые многоквартирные дома. Ранения получили мирные жители. Ранее Мухометьярова сообщала, что попала под артиллерийский обстрел в Ясиноватой, где находилась с гуманитарной миссией. Она рассказала, что ВСУ бомбили мирное население.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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