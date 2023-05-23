Челябинский депутат призвала отказаться от поездок в Турцию

Челябинский депутат Мухометьярова: россияне должны отказаться от отдыха в Турции из-за СВО

Ольга Мухометьярова считает, что россияне должны бойкотировать Турцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова призвала россиян отказаться от путешествий в Турцию, поскольку ВСУ использовали ракеты, переданные этой страной, при обстреле Ясиноватой. Парламентарий попала под обстрел, когда находилась на Донбассе с гуманитарной миссией.

«Я была в эпицентре обстрела 17 мая. На месте обстрела найдены фрагменты ракет TR-122 (MTR), переданные Турцией Украине. […] Считаю, что народ России должен проявить братскую солидарность с мирными жителями Донбасса и отказаться (на время) от поездок в Турцию», — написала Ольга Мухометьярова в своем telegram-канале.

Она подчеркнула, что при обстреле 17 мая были разрушены жилые многоквартирные дома. Ранения получили мирные жители.

Ранее Мухометьярова сообщала, что попала под артиллерийский обстрел в Ясиноватой, где находилась с гуманитарной миссией. Она рассказала, что ВСУ бомбили мирное население.