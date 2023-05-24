Уралец после расставания с девушкой поехал на море на сцепке между вагонами

24 мая 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Пермяка, который сел на сцепку вагонов поезда Екатеринбург — Адлер, сняли в Ревде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На железнодорожной станции Ревда (Свердловская область) полицейские сняли с поезда пассажира, который ехал на сцепке между вагонами. 28-летний житель Перми расстался с девушкой, к которой переехал в Екатеринбург, взял рюкзак и решил отправиться в Адлер. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе транспортной полиции по УрФО. «Поступило сообщение о том, что на автосцепке между вагонами пассажирского поезда сообщение „Барнаул — Адлер“ находится посторонний мужчина. По прибытии пассажирского поезда на станцию Ревда сотрудники транспортной полиции установили 28-летнего жителя Пермского края, который ехал на сцепке между первым и вторым вагоном состава», — рассказали в полиции. Выяснилось, что задержанный — ранее судим, нигде не работает, в последнее время жил в Екатеринбурге с девушкой. После расставания юноша решил отправиться на море, но денег не было, поэтому он собрал вещи в рюкзак и залез на сцепку между вагонами. Юношу доставили в отдел полиции, где на него составили протокол и оштрафовали на 2500 рублей. 28-летний пермяк после расставания с девушкой поехал на море Фото: УТ МВД по УрФО

На железнодорожной станции Ревда (Свердловская область) полицейские сняли с поезда пассажира, который ехал на сцепке между вагонами. 28-летний житель Перми расстался с девушкой, к которой переехал в Екатеринбург, взял рюкзак и решил отправиться в Адлер. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе транспортной полиции по УрФО. «Поступило сообщение о том, что на автосцепке между вагонами пассажирского поезда сообщение „Барнаул — Адлер“ находится посторонний мужчина. По прибытии пассажирского поезда на станцию Ревда сотрудники транспортной полиции установили 28-летнего жителя Пермского края, который ехал на сцепке между первым и вторым вагоном состава», — рассказали в полиции. Выяснилось, что задержанный — ранее судим, нигде не работает, в последнее время жил в Екатеринбурге с девушкой. После расставания юноша решил отправиться на море, но денег не было, поэтому он собрал вещи в рюкзак и залез на сцепку между вагонами. Юношу доставили в отдел полиции, где на него составили протокол и оштрафовали на 2500 рублей.