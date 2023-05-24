24 мая 2023
23 мая 2023

В ХМАО социальным предпринимателям предоставят дополнительные льготы

В ХМАО предоставят льготы социальным предпринимателям при осуществлении госзакупок
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выездное совещание секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Челябинск, комарова наталья
Эксперты предложили предоставить социальным предпринимателям преференции при осуществлении госзакупок. Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) социальным предпринимателям предоставят дополнительные преференции при осуществлении госзакупок, а также рассмотрят возможность изменения критериев льготной налоговой ставки. Это решение губернатор Наталья Комарова озвучила на заседание рабочей группы «Социальное предпринимательство».

«Эксперты предложили изменить критерии установки льготной налоговой ставки для социальных предпринимателей — предоставить им преференции при осуществлении госзакупок на конкурсной основе. <…> Наталья Комарова отметила, что все поступившие предложения будут тщательно проанализированы, на их основе будут разработаны проектные решения, которые также внедрят и в Югре», — говорится в официальном telegram — канале правительства округа.

Ранее сообщалось, что глава Октябрьского района (ХМАО) Сергей Заплатин встретился с предпринимателями, получившими от района гранты на развитие бизнеса. На встрече мэр оценил результаты работы стоматологической клиники и фитнес-студии.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) социальным предпринимателям предоставят дополнительные преференции при осуществлении госзакупок, а также рассмотрят возможность изменения критериев льготной налоговой ставки. Это решение губернатор Наталья Комарова озвучила на заседание рабочей группы «Социальное предпринимательство». «Эксперты предложили изменить критерии установки льготной налоговой ставки для социальных предпринимателей — предоставить им преференции при осуществлении госзакупок на конкурсной основе. <…> Наталья Комарова отметила, что все поступившие предложения будут тщательно проанализированы, на их основе будут разработаны проектные решения, которые также внедрят и в Югре», — говорится в официальном telegram — канале правительства округа. Ранее сообщалось, что глава Октябрьского района (ХМАО) Сергей Заплатин встретился с предпринимателями, получившими от района гранты на развитие бизнеса. На встрече мэр оценил результаты работы стоматологической клиники и фитнес-студии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...