В ХМАО социальным предпринимателям предоставят дополнительные льготы

В ХМАО предоставят льготы социальным предпринимателям при осуществлении госзакупок

24 мая 2023 в 23:09 Размер текста - 17 +

Эксперты предложили предоставить социальным предпринимателям преференции при осуществлении госзакупок. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) социальным предпринимателям предоставят дополнительные преференции при осуществлении госзакупок, а также рассмотрят возможность изменения критериев льготной налоговой ставки. Это решение губернатор Наталья Комарова озвучила на заседание рабочей группы «Социальное предпринимательство». «Эксперты предложили изменить критерии установки льготной налоговой ставки для социальных предпринимателей — предоставить им преференции при осуществлении госзакупок на конкурсной основе. <…> Наталья Комарова отметила, что все поступившие предложения будут тщательно проанализированы, на их основе будут разработаны проектные решения, которые также внедрят и в Югре», — говорится в официальном telegram — канале правительства округа. Ранее сообщалось, что глава Октябрьского района (ХМАО) Сергей Заплатин встретился с предпринимателями, получившими от района гранты на развитие бизнеса. На встрече мэр оценил результаты работы стоматологической клиники и фитнес-студии.

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) социальным предпринимателям предоставят дополнительные преференции при осуществлении госзакупок, а также рассмотрят возможность изменения критериев льготной налоговой ставки. Это решение губернатор Наталья Комарова озвучила на заседание рабочей группы «Социальное предпринимательство». «Эксперты предложили изменить критерии установки льготной налоговой ставки для социальных предпринимателей — предоставить им преференции при осуществлении госзакупок на конкурсной основе. <…> Наталья Комарова отметила, что все поступившие предложения будут тщательно проанализированы, на их основе будут разработаны проектные решения, которые также внедрят и в Югре», — говорится в официальном telegram — канале правительства округа. Ранее сообщалось, что глава Октябрьского района (ХМАО) Сергей Заплатин встретился с предпринимателями, получившими от района гранты на развитие бизнеса. На встрече мэр оценил результаты работы стоматологической клиники и фитнес-студии.