В Пермь привезут мощи святого великомученика Георгия Победоносца

В пермский Свято-Троицкий кафедральный собор привезут мощи Святого великомученика Георгия Победоносца. Святыня прибудет в город 29 мая, сообщает сайт правительства Пермского края.
«По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 29 по 31 мая в пределы Пермской митрополии будет принесен ковчег с мощами Святого великомученика Георгия Победоносца», — говорится на сайте. Мероприятие пройдет в рамках «Всероссийского молебна о Победе».
В понедельник, 29 мая, в соборе состоится торжественная встреча святыни. По окончании мероприятия мощи откроют для поклонения посетителям до 22:00. 30 мая доступ к ковчегу будет открыт также до 22:00, а 31 мая — до 18:00.
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