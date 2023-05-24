В Пермь привезут мощи святого великомученика Георгия Победоносца

25 мая 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Мощи будут открыты для пермяков с 29 по 31 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В пермский Свято-Троицкий кафедральный собор привезут мощи Святого великомученика Георгия Победоносца. Святыня прибудет в город 29 мая, сообщает сайт правительства Пермского края. «По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 29 по 31 мая в пределы Пермской митрополии будет принесен ковчег с мощами Святого великомученика Георгия Победоносца», — говорится на сайте. Мероприятие пройдет в рамках «Всероссийского молебна о Победе». В понедельник, 29 мая, в соборе состоится торжественная встреча святыни. По окончании мероприятия мощи откроют для поклонения посетителям до 22:00. 30 мая доступ к ковчегу будет открыт также до 22:00, а 31 мая — до 18:00.

В пермский Свято-Троицкий кафедральный собор привезут мощи Святого великомученика Георгия Победоносца. Святыня прибудет в город 29 мая, сообщает сайт правительства Пермского края. «По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 29 по 31 мая в пределы Пермской митрополии будет принесен ковчег с мощами Святого великомученика Георгия Победоносца», — говорится на сайте. Мероприятие пройдет в рамках «Всероссийского молебна о Победе». В понедельник, 29 мая, в соборе состоится торжественная встреча святыни. По окончании мероприятия мощи откроют для поклонения посетителям до 22:00. 30 мая доступ к ковчегу будет открыт также до 22:00, а 31 мая — до 18:00.