К 300-летию Екатеринбурга выпустили марку, охотятся за ней даже министры. Фото

В Екатеринбурге представили почтовую марку, посвященную 300-летию города

25 мая 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Почтовая марка в честь 300-летия Екатеринбурга станет символом связи городов Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие Новая почтовая марка в честь 300-летия Екатеринбурга, которую 25 мая представили публике, поможет увековечить память о юбилее города. Об этом заявил мэр Алексей Орлов на площадке Музея истории Екатеринбурга. «Сегодня совместно с Почтой России мы проводим торжественную церемонию памятного гашения почтовой марки „300 лет Екатеринбургу“. Это станет одним из важных событий юбилейного года. Выпуск марки знаменует собой символичную связь между городами и является еще одним способом увековечить память о юбилее нашего любимого города», — заявил Орлов. На презентации нового символа города также присутствовали директор макрорегиона Урал ФГУП «Почта России» Дмитрий Киселев, экс-мэр Екатеринбурга и первый зампредседателя законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий. Кроме этого, в торжественном мероприятии поучаствовали учитель гимназии №9 Екатерина Парамонова и учащийся Сергей Алексеев. По словам Киселева, все конверты, погашенные штемпелем, «будут филателистической ценностью». Сразу после церемонии это подтвердил новый глава мининвеста Вадим Третьяков, догнавший Орлова, чтобы тот расписался на специальных конвертах. На марке изображен памятник Татищеву и де Геннину и панорама современной части города. Всего выпущено 135 тысяч экземпляров номиналом 50 рублей. Дополнительно к выпуску почтовой марки выйдут конверты первого дня и штемпеля специального гашения для Москвы и Екатеринбурга. Специальный почтовый штемпель будет доступен только в день выхода марок, 25 мая, в Главпочтамте на ул. Ленина, д. 39. Фото: Московец Илья © URA.RU Фото: Московец Илья © URA.RU Фото: Московец Илья © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новая почтовая марка в честь 300-летия Екатеринбурга, которую 25 мая представили публике, поможет увековечить память о юбилее города. Об этом заявил мэр Алексей Орлов на площадке Музея истории Екатеринбурга. «Сегодня совместно с Почтой России мы проводим торжественную церемонию памятного гашения почтовой марки „300 лет Екатеринбургу“. Это станет одним из важных событий юбилейного года. Выпуск марки знаменует собой символичную связь между городами и является еще одним способом увековечить память о юбилее нашего любимого города», — заявил Орлов. На презентации нового символа города также присутствовали директор макрорегиона Урал ФГУП «Почта России» Дмитрий Киселев, экс-мэр Екатеринбурга и первый зампредседателя законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий. Кроме этого, в торжественном мероприятии поучаствовали учитель гимназии №9 Екатерина Парамонова и учащийся Сергей Алексеев. По словам Киселева, все конверты, погашенные штемпелем, «будут филателистической ценностью». Сразу после церемонии это подтвердил новый глава мининвеста Вадим Третьяков, догнавший Орлова, чтобы тот расписался на специальных конвертах. На марке изображен памятник Татищеву и де Геннину и панорама современной части города. Всего выпущено 135 тысяч экземпляров номиналом 50 рублей. Дополнительно к выпуску почтовой марки выйдут конверты первого дня и штемпеля специального гашения для Москвы и Екатеринбурга. Специальный почтовый штемпель будет доступен только в день выхода марок, 25 мая, в Главпочтамте на ул. Ленина, д. 39.