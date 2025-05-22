Свердловчанина, убившего знакомого из-за снега, отправили в колонию

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Сбор оружия у гражданских на нужды СВО. Екатеринбург , оружие, ружье, преступление, криминал, охотничье оружие
Сергей Данилов выстрелил в оппонента из охотничьего ружья Фото:

Асбестовский городской суд Свердловской области отправил в колонию строгого режима пенсионера Сергея Данилова, который из-за неубранного снега застрелил 59-летнего Сергея Герасимова в поселке Малышева. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.

«Ему назначено девять лет лишения свободы. Троим потерпевшим он обязан выплатить по миллиону рублей в качестве моральной компенсации. Приговор в законную силу не вступил и уже был обжалован», — сказали в суде.

Убийство произошло зимой 2024 года. По версии следствия, между мужчинами вспыхнул конфликт из-за неубранного снега. Данилов сначала распылил перцовый баллончик в лицо жене Герасимова. Сергей, заступаясь на супругу, ударил обидчика лопатой. После пара села в машину и собиралась уехать, но на пути оказался Данилов с охотничьим ружьем.

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Асбестовский городской суд Свердловской области отправил в колонию строгого режима пенсионера Сергея Данилова, который из-за неубранного снега застрелил 59-летнего Сергея Герасимова в поселке Малышева. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Ему назначено девять лет лишения свободы. Троим потерпевшим он обязан выплатить по миллиону рублей в качестве моральной компенсации. Приговор в законную силу не вступил и уже был обжалован», — сказали в суде. Убийство произошло зимой 2024 года. По версии следствия, между мужчинами вспыхнул конфликт из-за неубранного снега. Данилов сначала распылил перцовый баллончик в лицо жене Герасимова. Сергей, заступаясь на супругу, ударил обидчика лопатой. После пара села в машину и собиралась уехать, но на пути оказался Данилов с охотничьим ружьем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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