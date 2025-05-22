В московском представительстве свердловского губернатора опровергли информацию, что новый руководитель Андрей Цыкун вынудил уволиться больше 27 человек. Отставки действительно были, но сотрудники решили уйти по собственному желанию, заявили URA.RU в постпредстве, а также ответили на другие претензии бывших работников.
«Ряд сотрудников действительно прекратили трудовые отношения с представительством, однако это произошло исключительно по их собственной инициативе в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ», — рассказали в организации.
Цыкун — давний знакомый врио губернатора Дениса Паслера, возглавил свердловское постпредство в начале апреля, сменив Александра Овчарова. Сотрудники оказались недовольны политикой нового руководителя и написали жалобу в трудовую инспекцию, Генпрокуратуру РФ и в другие ведомства. В ней они указали, что Цыкун не только понуждал сотрудников к увольнению, но и необоснованно лишал премий, взял на позицию юриста жену, и сам, и его замы используют машины не только в служебных целях.
В постпредстве отвергли и эти обвинения. «Все выплаты, включая премии, производятся на основании фактически выполненного объема работ и в строгом соответствии с действующими нормативными актами.
Кадровые решения принимаются исключительно в рамках действующего законодательства и с учетом деловых, профессиональных и личностных качеств сотрудников. Основным критерием при подборе кадров является их компетентность и способность эффективно выполнять задачи, поставленные перед учреждением. Машины используются только для служебных задач и в рамках утвержденных регламентов», — говорится в ответе организации. Жалоб от сотрудников представительства не поступало, оно работает в штатном режиме.
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