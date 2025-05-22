Депутата Госдумы Шипулина окончательно лишили золотой медали Олимпиады-2014

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В 2014 году Шипулин вместе с Устюговым выиграли эстафету на Олимпиаде
В 2014 году Шипулин вместе с Устюговым выиграли эстафету на Олимпиаде Фото:
новость из сюжета
У российских биатлонистов забирают «золото» Олимпиады в Сочи за допинг

Биатлонист и депутат Госдумы от Свердловской области Антон Шипулин лишился своей единственной золотой медали Олимпиады-2014. Федеральный суд Швейцарии окончательно отклонил апелляции российского биатлониста Евгения Устюгова, оставив в силе решение о лишении его медалей Олимпиад 2010 и 2014 годов за нарушение антидопинговых правил, сообщила пресс-служба Biathlon Integrity Unit. В 2014 году Устюгов и Шипулин вместе выиграли эстафету.

«Эти решения Федерального суда Швейцарии ставят точку в давнем деле и являются важным шагом на пути к поддержанию чистоты спорта. Хотя мы сожалеем о времени, которое потребовалось для достижения этой цели, это решение укрепляет принцип, согласно которому нарушения антидопинговых правил будут выявлены, а нарушители наказаны, каким бы сложным ни был процесс»,— заявил глава Biathlon Integrity Unit Грег Маккенна.

Судебное решение было принято на основании выявленных отклонений в биологическом паспорте спортсмена и данных Московской антидопинговой лаборатории, которые подтвердили использование запрещенного вещества оксандролона. В результате все результаты Устюгова, начиная с 24 января 2010 года до конца сезона 2013/14, были аннулированы.

После окончательного вердикта Международный олимпийский комитет должен провести перераспределение наград двух Олимпиад. Из-за аннулирования результата мужской эстафеты Россия потеряла первое место в медальном зачете Олимпиады-2014 в Сочи. На эстафетной дистанции вместе с Устюговым участвовали Антон Шипулин, Алексей Волков и Дмитрий Малышко. Федеральный суд был последней инстанцией, куда российский биатлонист мог обратиться для обжалования санкций.

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Биатлонист и депутат Госдумы от Свердловской области Антон Шипулин лишился своей единственной золотой медали Олимпиады-2014. Федеральный суд Швейцарии окончательно отклонил апелляции российского биатлониста Евгения Устюгова, оставив в силе решение о лишении его медалей Олимпиад 2010 и 2014 годов за нарушение антидопинговых правил, сообщила пресс-служба Biathlon Integrity Unit. В 2014 году Устюгов и Шипулин вместе выиграли эстафету. «Эти решения Федерального суда Швейцарии ставят точку в давнем деле и являются важным шагом на пути к поддержанию чистоты спорта. Хотя мы сожалеем о времени, которое потребовалось для достижения этой цели, это решение укрепляет принцип, согласно которому нарушения антидопинговых правил будут выявлены, а нарушители наказаны, каким бы сложным ни был процесс»,— заявил глава Biathlon Integrity Unit Грег Маккенна. Судебное решение было принято на основании выявленных отклонений в биологическом паспорте спортсмена и данных Московской антидопинговой лаборатории, которые подтвердили использование запрещенного вещества оксандролона. В результате все результаты Устюгова, начиная с 24 января 2010 года до конца сезона 2013/14, были аннулированы. После окончательного вердикта Международный олимпийский комитет должен провести перераспределение наград двух Олимпиад. Из-за аннулирования результата мужской эстафеты Россия потеряла первое место в медальном зачете Олимпиады-2014 в Сочи. На эстафетной дистанции вместе с Устюговым участвовали Антон Шипулин, Алексей Волков и Дмитрий Малышко. Федеральный суд был последней инстанцией, куда российский биатлонист мог обратиться для обжалования санкций.
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