Сын бывшего начальника ГАИ вышел из СИЗО Екатеринбурга

Арестованный полицейский Федор Баламутовский — сын бывшего начальника ГАИ Асбеста Василия Баламутовского — вышел из следственного изолятора. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском райсуде Екатеринбурга, где фигуранту изменили меру пресечения.
«Баламутовскому избрали домашний арест. Мера пресечения действует до 4 июня», — сказали в инстанции.
О задержании Баламутовского стало известно 27 февраля. Его обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ). В пресс-службах СКР и ФСБ по области не комментируют уголовное дело.
Баламутовские не впервые попадают в скандал. В 2016-м их обвинили в драке с семьей во дворе дома. Якобы Федору и Василию не понравилось, как пара припарковала автомобиль. Три года назад Баламутовский-младший подрался с коллегой в отделе полиции Асбеста. Кадры попали в СМИ и вызвали широкий общественный резонанс.
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