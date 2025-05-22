Сын бывшего начальника ГАИ вышел из СИЗО Екатеринбурга

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Клипарт Тюрьма. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Под уголовное преследование Федор Баламутовский попал зимой Фото:

Арестованный полицейский Федор Баламутовский — сын бывшего начальника ГАИ Асбеста Василия Баламутовского — вышел из следственного изолятора. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском райсуде Екатеринбурга, где фигуранту изменили меру пресечения.

«Баламутовскому избрали домашний арест. Мера пресечения действует до 4 июня», — сказали в инстанции.

О задержании Баламутовского стало известно 27 февраля. Его обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ). В пресс-службах СКР и ФСБ по области не комментируют уголовное дело.

Баламутовские не впервые попадают в скандал. В 2016-м их обвинили в драке с семьей во дворе дома. Якобы Федору и Василию не понравилось, как пара припарковала автомобиль. Три года назад Баламутовский-младший подрался с коллегой в отделе полиции Асбеста. Кадры попали в СМИ и вызвали широкий общественный резонанс.

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Арестованный полицейский Федор Баламутовский — сын бывшего начальника ГАИ Асбеста Василия Баламутовского — вышел из следственного изолятора. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском райсуде Екатеринбурга, где фигуранту изменили меру пресечения. «Баламутовскому избрали домашний арест. Мера пресечения действует до 4 июня», — сказали в инстанции. О задержании Баламутовского стало известно 27 февраля. Его обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ). В пресс-службах СКР и ФСБ по области не комментируют уголовное дело. Баламутовские не впервые попадают в скандал. В 2016-м их обвинили в драке с семьей во дворе дома. Якобы Федору и Василию не понравилось, как пара припарковала автомобиль. Три года назад Баламутовский-младший подрался с коллегой в отделе полиции Асбеста. Кадры попали в СМИ и вызвали широкий общественный резонанс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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