Мороженое рекордно подорожало в Свердловской области. Инфографика

Сливочное мороженое подорожало в Свердловской области на 19,8% за год
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Килограмм мороженого за год стал дороже на 157 рублей
Килограмм мороженого за год стал дороже на 157 рублей Фото:

В Свердловской области средняя стоимость сливочного мороженого выросла на 19,8% за год. С 2022 года цена достигла рекордных значений, составив 951,83 рубля за килограмм в среднем. Официальные данные приводит Росстат.

Годом ранее, в апреле 2024-го, килограмм мороженого в среднем продавали за 794,11 рубля. В 2023 году мороженое можно было купить за 721,96 рубля в среднем. В 2022 году килограмм мороженого стоил 634,03 рубля в среднем, таким образом, за три года оно подорожало на 50,12% или 157,72 рубля.

Цены постоянно росли в течение нескольких лет, однако это происходило постепенно. На данный момент стоимость мороженого, которая составляет практически одну тысячу рублей, является самой высокой с 2022 года в регионе.

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В Свердловской области средняя стоимость сливочного мороженого выросла на 19,8% за год. С 2022 года цена достигла рекордных значений, составив 951,83 рубля за килограмм в среднем. Официальные данные приводит Росстат. Годом ранее, в апреле 2024-го, килограмм мороженого в среднем продавали за 794,11 рубля. В 2023 году мороженое можно было купить за 721,96 рубля в среднем. В 2022 году килограмм мороженого стоил 634,03 рубля в среднем, таким образом, за три года оно подорожало на 50,12% или 157,72 рубля. Цены постоянно росли в течение нескольких лет, однако это происходило постепенно. На данный момент стоимость мороженого, которая составляет практически одну тысячу рублей, является самой высокой с 2022 года в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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