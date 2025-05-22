В Свердловской области средняя стоимость сливочного мороженого выросла на 19,8% за год. С 2022 года цена достигла рекордных значений, составив 951,83 рубля за килограмм в среднем. Официальные данные приводит Росстат.
Годом ранее, в апреле 2024-го, килограмм мороженого в среднем продавали за 794,11 рубля. В 2023 году мороженое можно было купить за 721,96 рубля в среднем. В 2022 году килограмм мороженого стоил 634,03 рубля в среднем, таким образом, за три года оно подорожало на 50,12% или 157,72 рубля.
Цены постоянно росли в течение нескольких лет, однако это происходило постепенно. На данный момент стоимость мороженого, которая составляет практически одну тысячу рублей, является самой высокой с 2022 года в регионе.
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