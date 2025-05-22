Паслер решит главную проблему «Уралвагонзавода». Фото

Кадровую проблему на УВЗ будут решать с помощью образовательных кластеров

22 мая 2025 в 18:43 Размер текста - 17 +

Денис Паслер поможет УВЗ решить кадровый вопрос (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер объявил о новых мерах поддержки «Уралвагонзавода» (УВЗ, Нижний Тагил, входит в концерн «Ростех») в вопросе подготовки квалифицированных кадров. Как отметил глава региона, одной из ключевых задач для предприятия остается обеспечение притока молодых специалистов, и для этого в области будут усилены программы среднего профессионального образования. «„Уралвагонзавод“ — предприятие, известное далеко за пределами Урала. Боевые машины „Терминатор“, танки, другая тяжелая техника давно зарекомендовали себя на деле. Ключевой вопрос, которым озабочены на УВЗ, — подготовка кадров. Сейчас есть много эффективных инструментов для решения этой задачи. Самые лучшие — применим в Свердловской области», — написал Паслер в своем telegram-канале. Особое внимание будет уделено реализации федерального проекта «Профессионалитет». В Нижнем Тагиле, где расположено одно из крупнейших подразделений УВЗ, уже в ближайшее время появится новый образовательный кластер на базе Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Черепановых. «Помимо этого, планируем организовать до конца следующего года еще шесть кластеров на базе разных образовательных учреждений по всему региону», — заявил губернатор. «Уралвагонзавод» активно сотрудничает с местными школами — сейчас предприятие шефствует над 20 учебными заведениями в Тагиле. Для школьников с 6 класса организуются экскурсии и профориентационные мероприятия, чтобы познакомить их с современным производством и заинтересовать рабочими специальностями. Кроме того, на предприятии реализуется программа целевого обучения, что позволяет выпускникам школ сразу получать востребованные профессии. На УВЗ работают целые трудовые династии: многие сотрудники продолжают дело своих родителей и родственников, передавая опыт из поколения в поколение. «На заводе познакомился с родными братьями, слесарями сборочного цеха. В военные и послевоенные годы на УВЗ работали их родители, сейчас трудятся и их сыновья и племянники. Настоящая династия, которых на наших предприятиях очень много! Передача опыта из поколения в поколение — тоже, кстати, важная часть подготовки молодых заводчан», — подчеркнул глава региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер объявил о новых мерах поддержки «Уралвагонзавода» (УВЗ, Нижний Тагил, входит в концерн «Ростех») в вопросе подготовки квалифицированных кадров. Как отметил глава региона, одной из ключевых задач для предприятия остается обеспечение притока молодых специалистов, и для этого в области будут усилены программы среднего профессионального образования. «„Уралвагонзавод“ — предприятие, известное далеко за пределами Урала. Боевые машины „Терминатор“, танки, другая тяжелая техника давно зарекомендовали себя на деле. Ключевой вопрос, которым озабочены на УВЗ, — подготовка кадров. Сейчас есть много эффективных инструментов для решения этой задачи. Самые лучшие — применим в Свердловской области», — написал Паслер в своем telegram-канале. Особое внимание будет уделено реализации федерального проекта «Профессионалитет». В Нижнем Тагиле, где расположено одно из крупнейших подразделений УВЗ, уже в ближайшее время появится новый образовательный кластер на базе Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Черепановых. «Помимо этого, планируем организовать до конца следующего года еще шесть кластеров на базе разных образовательных учреждений по всему региону», — заявил губернатор. «Уралвагонзавод» активно сотрудничает с местными школами — сейчас предприятие шефствует над 20 учебными заведениями в Тагиле. Для школьников с 6 класса организуются экскурсии и профориентационные мероприятия, чтобы познакомить их с современным производством и заинтересовать рабочими специальностями. Кроме того, на предприятии реализуется программа целевого обучения, что позволяет выпускникам школ сразу получать востребованные профессии. На УВЗ работают целые трудовые династии: многие сотрудники продолжают дело своих родителей и родственников, передавая опыт из поколения в поколение. «На заводе познакомился с родными братьями, слесарями сборочного цеха. В военные и послевоенные годы на УВЗ работали их родители, сейчас трудятся и их сыновья и племянники. Настоящая династия, которых на наших предприятиях очень много! Передача опыта из поколения в поколение — тоже, кстати, важная часть подготовки молодых заводчан», — подчеркнул глава региона.