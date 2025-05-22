Спасатели объявили штормовое предупреждение в Свердловской области

В Свердловской области 23 мая ожидается дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«23 мая местами в Свердловской области ожидаются сильный дождь и порывы ветра до 18 м/с», — говорится в сообщении. Спасатели порекомендовали отказаться от выездов на природу и проведения пикников.
Пешеходам советуют не находиться вблизи зданий из-за опасности падения предметов и плохо закрепленных конструкций. Ведомство порекомендовало водителям не парковать машину рядом с деревьями и рекламными щитами.
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