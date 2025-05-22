Спасатели объявили штормовое предупреждение в Свердловской области

23 мая в Свердловской области ожидаются сильный дождь и порывы ветра до 18 м/с
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Спасатели рекомендуют отказаться от выездов на природу при сильном ветре (архивное фото)
Спасатели рекомендуют отказаться от выездов на природу при сильном ветре (архивное фото) Фото:

В Свердловской области 23 мая ожидается дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«23 мая местами в Свердловской области ожидаются сильный дождь и порывы ветра до 18 м/с», — говорится в сообщении. Спасатели порекомендовали отказаться от выездов на природу и проведения пикников.

Пешеходам советуют не находиться вблизи зданий из-за опасности падения предметов и плохо закрепленных конструкций. Ведомство порекомендовало водителям не парковать машину рядом с деревьями и рекламными щитами.

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В Свердловской области 23 мая ожидается дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «23 мая местами в Свердловской области ожидаются сильный дождь и порывы ветра до 18 м/с», — говорится в сообщении. Спасатели порекомендовали отказаться от выездов на природу и проведения пикников. Пешеходам советуют не находиться вблизи зданий из-за опасности падения предметов и плохо закрепленных конструкций. Ведомство порекомендовало водителям не парковать машину рядом с деревьями и рекламными щитами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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