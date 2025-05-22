Жительница Верхней Салды (Свердловская область) Олеся родила ребенка по пути в Екатеринбург — схватки начались непосредственно в карете скорой помощи. Медперсонал своевременно связался с Невьянской центральной районной больницей, чтобы сотрудники подготовили палату для женщины и новорожденной заранее.
«Пациентка следовала в сопровождении акушера в Екатеринбург для проведения плановой госпитализации. Однако родовая деятельность началась внезапно, когда автомобиль скорой находился вблизи Невьянска. Благодаря профессиональным действиям врача, присутствовавшего при родах, процесс прошел успешно: девочка родилась ростом 53 сантиметра и весом 2880 граммов», — говорится в посте официального telegram-канала свердловского минздрава.
Ближайшим медучреждением оказалась Невьянская центральная районная больница. Персонал оперативно уведомил коллег о внештатной ситуации, и в лечебном учреждении подготовили необходимые условия для приема роженицы и новорожденной. Уже через три дня мать и ребенок были выписаны домой.
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