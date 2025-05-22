Женщина родила в машине на трассе под Екатеринбургом. Фото

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Клипарт. Екатеринбург , машина скорой помощи, скорая помощь
Бригада скорой приняла роды в машине (архивное фото) Фото:

Жительница Верхней Салды (Свердловская область) Олеся родила ребенка по пути в Екатеринбург — схватки начались непосредственно в карете скорой помощи. Медперсонал своевременно связался с Невьянской центральной районной больницей, чтобы сотрудники подготовили палату для женщины и новорожденной заранее.

«Пациентка следовала в сопровождении акушера в Екатеринбург для проведения плановой госпитализации. Однако родовая деятельность началась внезапно, когда автомобиль скорой находился вблизи Невьянска. Благодаря профессиональным действиям врача, присутствовавшего при родах, процесс прошел успешно: девочка родилась ростом 53 сантиметра и весом 2880 граммов», — говорится в посте официального telegram-канала свердловского минздрава.

Ближайшим медучреждением оказалась Невьянская центральная районная больница. Персонал оперативно уведомил коллег о внештатной ситуации, и в лечебном учреждении подготовили необходимые условия для приема роженицы и новорожденной. Уже через три дня мать и ребенок были выписаны домой.

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Жительница Верхней Салды (Свердловская область) Олеся родила ребенка по пути в Екатеринбург — схватки начались непосредственно в карете скорой помощи. Медперсонал своевременно связался с Невьянской центральной районной больницей, чтобы сотрудники подготовили палату для женщины и новорожденной заранее. «Пациентка следовала в сопровождении акушера в Екатеринбург для проведения плановой госпитализации. Однако родовая деятельность началась внезапно, когда автомобиль скорой находился вблизи Невьянска. Благодаря профессиональным действиям врача, присутствовавшего при родах, процесс прошел успешно: девочка родилась ростом 53 сантиметра и весом 2880 граммов», — говорится в посте официального telegram-канала свердловского минздрава. Ближайшим медучреждением оказалась Невьянская центральная районная больница. Персонал оперативно уведомил коллег о внештатной ситуации, и в лечебном учреждении подготовили необходимые условия для приема роженицы и новорожденной. Уже через три дня мать и ребенок были выписаны домой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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