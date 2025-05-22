«Что-то сломали»: у скандального центра для мигрантов в Екатеринбурге собралась толпа. Фото, видео

В Екатеринбурге толпа атаковала центр для мигрантов

22 мая 2025 в 14:24 Размер текста - 17 +

Мигрантов вывели из здания (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В миграционном центре на улице Сулимова в Екатеринбурге всех посетителей вывели на улицу. Как сообщил читатель URA.RU, между иностранными гражданами произошел конфликт. В связи с этим к зданию прибыли сотрудники правоохранительных органов. «Из центра на Сулимова всех мигрантов выставили из здания. Утром произошла стычка между ожидающими в очереди, после чего на место была вызвана Росгвардия. Что-то сломали внутри. В настоящее время на месте дежурят сотрудники полиции», — поделился собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в правоохранительные органы. Официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил URA.RU, что на указанный адрес действительно направлялись два экипажа вневедомственной охраны региональной Росгвардии с целью поддержания правопорядка на ведомственном объекте. «Сведения о повреждении казенного имущества не соответствуют действительности. В помещении находилось одновременно большое количество посетителей из числа преимущественно уроженцев бывших союзных республик. Чтобы между ними из-за очереди не произошло стычек и был вызван наряд. В ближайшие несколько дней, а точнее, на следующей неделе, местные жители, вынужденные наблюдать такую картину практически ежедневно, смогут вздохнуть, так как центр переедет в новое здание, где более просторные помещения. А еще в ближайшее время центр на Сулимова вообще будет закрыт, и данная тема должна будет уйти с повестки дня», — отметил полковник Горелых. Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В миграционном центре на улице Сулимова в Екатеринбурге всех посетителей вывели на улицу. Как сообщил читатель URA.RU, между иностранными гражданами произошел конфликт. В связи с этим к зданию прибыли сотрудники правоохранительных органов. «Из центра на Сулимова всех мигрантов выставили из здания. Утром произошла стычка между ожидающими в очереди, после чего на место была вызвана Росгвардия. Что-то сломали внутри. В настоящее время на месте дежурят сотрудники полиции», — поделился собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в правоохранительные органы. Официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил URA.RU, что на указанный адрес действительно направлялись два экипажа вневедомственной охраны региональной Росгвардии с целью поддержания правопорядка на ведомственном объекте. «Сведения о повреждении казенного имущества не соответствуют действительности. В помещении находилось одновременно большое количество посетителей из числа преимущественно уроженцев бывших союзных республик. Чтобы между ними из-за очереди не произошло стычек и был вызван наряд. В ближайшие несколько дней, а точнее, на следующей неделе, местные жители, вынужденные наблюдать такую картину практически ежедневно, смогут вздохнуть, так как центр переедет в новое здание, где более просторные помещения. А еще в ближайшее время центр на Сулимова вообще будет закрыт, и данная тема должна будет уйти с повестки дня», — отметил полковник Горелых.